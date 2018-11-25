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    Божович – об ошибке Москалева: «Чистый пенальти. Спорить могут только болельщики «Спартака»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итог поражению от «Спартака» (1:3) в 15-м туре РПЛ.

    «Игра получилась интересной, с большим количеством моментов у обеих команд. «Спартак» мог забить в начале игры, но и мы нашли чем ответить. Мы выглядели достаточно хорошо, но, к сожалению, пропустили два быстрых гола подряд. После этого мы раскрылись, а для «Спартака» это хорошо, так как мы дали им зоны.

    Это нормально, что у игроков «Спартака» был всплеск эмоций, это было видно по тому, как они отмечали голы. Будем смотреть дальше, что будет с ними. Против нас мог сыграть кто угодно, мы не угадали двух игроков, вышедших в стартовом составе. Против «Спартака» играть всегда сложно.

    Момент с попаданием мяча в руку Зе Луишу? А что тут смотреть? Это чистый пенальти. Спорить в таком случае могут только болельщики «Спартака», – заявил Божович.

    На 54-й минуте Зе Луиш прервал подачу Рамиля Шейдаева рукой, находясь в своей штрафной, но судья Владислав Москалев проигнорировал ситуацию (ФОТО).

    Источник: Sport24

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    25.11.2018 16:41
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +29203

      JTherry 26 ноября 2018, 00:06

      болельщик Спартака не спорят, пенальти был, но прежде были - и гол из офсайда, который надо было отменить, и удаление Башкирова за 3 подлых удара по ногам сзади... мы, тоже за справедливость)))) кстати, не все пенальти обязательно становятся голами))) дыши глубже, Миодраг...

      1
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      Рейтинг: +122

      озеров 25 ноября 2018, 19:12

      А что еще говорить бомжам с кабылами, которые только за счет судей и живут?

      0
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      Рейтинг: +659

      RUSARM 25 ноября 2018, 18:35

      А стал бы счет 0-2 после пенальти,и уже сраптак мог проиграть!! А так судья сделал игру!!!

      1
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      Рейтинг: +2214

      spam2009 25 ноября 2018, 18:05

      А свой гол из офсайда и что Башкирова надо было удалять- это нормально типа

      1
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      Рейтинг: +188

      gera64 25 ноября 2018, 17:37

      Пенальти был. У Корниленко был офсайд.

      4
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      Рейтинг: +800

      Театрал 25 ноября 2018, 17:25

      По ошибкам 1:1. Гол, засчитанный из офсайда равен непоставленному пенальти. Пенальти был, но сулейка мог расценить, что Зе Луиш летел в подкате и не мог убрать руку. Но почему тогда не угловой? Думаю, просто не умеет судить. В принципе. Карась уже чудит в матче Краснодар - Арсенал. А вечером ждём-с шоу Вилкова, когда Зенит играет с Ростовом. Может, их всех хотят убрать на весеннюю часть чемпионата дисквалифицировав?

      3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Театрал 25 ноября 2018, 17:33

      Если пенальти был то и Зэ вторая ЖК, а что по голу КС то там Корниленко находиться на линии с Джикией, а точнее сказать с его локтем который является частью его тела, так оффсайда там скорее не было, чем был, да и в любом случае такие моменты без ВАРа не могут быть судейской ошибкой, потому что решают там милиметры. А если вы думаете что и Башкирова должны удалять, то это только больная фантазия генича так думает

      0
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      Рейтинг: +2214

      spam2009 > кузнецов артем 25 ноября 2018, 18:06

      голова Корнилено была впереди локтя Джикии. Так что это оффсайд

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > spam2009 25 ноября 2018, 18:25

      https://twitter.com/Rodin71Valery/status/1066708822964736000 Вот человек так же "видит" где там голова впереди локтя?

      0
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      Рейтинг: +862

      Jack24 > кузнецов артем 26 ноября 2018, 08:41

      офсайд определяется по тем частям тела, которыми можно забить мяч, а локтем его забить нельзя. да и офсайд там и без этого видно.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Jack24 26 ноября 2018, 10:41

      Локтем Джикия может заработать пенальти, а вот Корниленко своей рукой не мог играть... Ну и какая же часть тела выходит за локоть Джикии раз там все видно ну ка???

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      Рейтинг: +862

      Jack24 > кузнецов артем 26 ноября 2018, 12:22

      ты о чем?

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Jack24 26 ноября 2018, 20:08

      Какая часть тела Корниленко выходит за линию локтя Джикии???

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      Рейтинг: +862

      Jack24 > кузнецов артем 27 ноября 2018, 07:59

      голова, плечо и пол торса, не считая руки

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Jack24 27 ноября 2018, 11:17

      Еще один которому полечиться нужно, к окулисту сходи....

      -1
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      Рейтинг: +444

      vshter76 25 ноября 2018, 17:09

      не спорим. сидели в баре, все единодушно сказали - пенальти

      5
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 25 ноября 2018, 17:09

      Просто Спартаку ну очень нужна была победа в первом матче под руководством Кононова. "Ошибки" судьи в сторону Крыльев в этом матче легко прогнозировались еще до начала матча. Помогать столичным клубам в тот момент когда им трудно, это уже традиция российского судейского корпуса. Как всегда ошибка в пользу столичного клуба это просто ошибка, а ошибка не в пользу столичного клуба это резонанс всероссийского масштаба. Подарили очередной матч на свинячью радость. Все всё видять, все всё понимают но ник то ничего делать не будет. Такова Россия. Теперь ждем очередных оплеух в еврокубках от этих столичных нытиков. Там им ни кто естественно подсуживать не будет.
      P.S. Это надо было додуматься!!! Столичному судейскому корпусу на матч столичного клуба назначить арбитра с фамилией МОСКАЛЕВ))))

      7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Бестолковый 25 ноября 2018, 17:52

      МОСКАЛЕВА вообще к судейству допускать нельзя. Как ни матч, ошибка и обязательно результативная.

      4
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      Рейтинг: +67857

      portero > prezent2017 25 ноября 2018, 18:15

      он фамилию оправдывает , судит в пользу москалевых

      5
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 25 ноября 2018, 17:02

      рука была , спору нет,пендаль не дали . но и удаления башкирова тоже не было

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > тётя ASYA 25 ноября 2018, 17:12

      Вообще судья даже углового не дал... Удаления Башкирова это вымысел Генича, с таким же успехом можно было бы и Ломовицого удалять и Ещенко которые без конца фолили у себя на фланге, кстати говоря у Зэ до того как он сыграл рукой уже была ЖК и это тоже удаление...

      6
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 25 ноября 2018, 17:01

      Я болельщик Спартака, ты пропустил ещё один пенальти когда сфолил Комаров, но кто все херня по сравнению травмы Ромы!!!! Здоровья, дай бог обойдется!!!!

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      Рейтинг: +444

      vshter76 > zabvo9406 25 ноября 2018, 17:10

      там до штрафной было

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      Рейтинг: +12623

      Вомбат > vshter76 25 ноября 2018, 17:17

      Нет, внутри, смотрите повтор.

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      Рейтинг: +444

      vshter76 > Вомбат 25 ноября 2018, 18:07

      Упал в штрафной, но началось нарушение до

      2
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