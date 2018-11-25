Божович – об ошибке Москалева: «Чистый пенальти. Спорить могут только болельщики «Спартака»

болельщик Спартака не спорят, пенальти был, но прежде были - и гол из офсайда, который надо было отменить, и удаление Башкирова за 3 подлых удара по ногам сзади... мы, тоже за справедливость)))) кстати, не все пенальти обязательно становятся голами))) дыши глубже, Миодраг...
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итог поражению от «Спартака» (1:3) в 15-м туре РПЛ.
«Игра получилась интересной, с большим количеством моментов у обеих команд. «Спартак» мог забить в начале игры, но и мы нашли чем ответить. Мы выглядели достаточно хорошо, но, к сожалению, пропустили два быстрых гола подряд. После этого мы раскрылись, а для «Спартака» это хорошо, так как мы дали им зоны.
Это нормально, что у игроков «Спартака» был всплеск эмоций, это было видно по тому, как они отмечали голы. Будем смотреть дальше, что будет с ними. Против нас мог сыграть кто угодно, мы не угадали двух игроков, вышедших в стартовом составе. Против «Спартака» играть всегда сложно.
Момент с попаданием мяча в руку Зе Луишу? А что тут смотреть? Это чистый пенальти. Спорить в таком случае могут только болельщики «Спартака», – заявил Божович.
На 54-й минуте Зе Луиш прервал подачу Рамиля Шейдаева рукой, находясь в своей штрафной, но судья Владислав Москалев проигнорировал ситуацию (ФОТО).