Судья Москалев не поставил пенальти в ворота «Спартака» за игру Зе Луиша рукой

Москалева в топку! Гондурас-всех разосрал. а в чью пользу непонятно. пту шник
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1 в матче 15-го тура чемпионата России.
На 57-й минуте встречи на «Открытие Арене» арбитр Владимир Москалев проигнорировал эпизод с игрой нападающего Зе Луиша в своей штрафной.
При счете 0:1 в пользу самарского клуба кабо-вердианец рукой прервал подачу форварда Рамиля Шейдаева.
Все события встречи – в текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».
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