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    Судья Москалев не поставил пенальти в ворота «Спартака» за игру Зе Луиша рукой

    «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1 в матче 15-го тура чемпионата России.

    На 57-й минуте встречи на «Открытие Арене» арбитр Владимир Москалев проигнорировал эпизод с игрой нападающего Зе Луиша в своей штрафной.

    При счете 0:1 в пользу самарского клуба кабо-вердианец рукой прервал подачу форварда Рамиля Шейдаева.

    Все события встречи – в текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

    Первый матч «Спартака» с новым тренером: неплохо, но есть проблемы

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2018 16:27
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +1488

      balam 26 ноября 2018, 18:15

      Москалева в топку! Гондурас-всех разосрал. а в чью пользу непонятно. пту шник

      0
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      Рейтинг: +45

      Бисер58 25 ноября 2018, 20:59

      Как бы там не было,судья так решил,винить Спартак в чем-то не вижу логики.

      -2
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 25 ноября 2018, 20:32

      Москаль есть москаль..., гнида он , а не сцудья...

      3
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 25 ноября 2018, 19:11

      Москалёв вообще ни хрена судить не умеет. Ошибок всегда море, в любой игре. Игра рукой была.

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      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 25 ноября 2018, 19:01

      Лукойл, он такой...

      2
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      Рейтинг: +103

      fedor131313 25 ноября 2018, 17:16

      Игра судейских ошибок в обе стороны . Но итог есть итог . Жаль, что опять судейство не на высоте.

      1
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      Рейтинг: +5930

      Павелий 25 ноября 2018, 17:06

      А ещё судья не удалил Башкирова за фол на Глушакове, засчитал гол при оффсайде у Корниленко... Я смотрел матч. Спартак больше хотел победить и поэтому победил. Остальное - кухонные разговоры.

      2
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат > Павелий 25 ноября 2018, 17:15

      Вообще лично я рад, что Спартак, похоже, выходит из кризиса. И согласен, что Спартак победил заслуженно. Но совершенно не согласен насчет разговоров. Болельщики Крыльев имеют полное право ругать судейство. Красной на Глушакове не было, как и офсайда на Корниленко. А поставь судья 100% пенальти в ворота Спартака, и закончись игра 2:2, тут было бы полно кухонных разговоров с вашей стороны.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Павелий 25 ноября 2018, 17:18

      А еще судья даже ЖК ни дал Ломовицкому и Ещенко хотя они на своем фланге не раз срывали атаки. Эпизод с пенальти это игра рукой и вторая ЖК Зэ так к слову.

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      Рейтинг: +1488

      balam > Вомбат 25 ноября 2018, 17:44

      плечом забивать можно?значит был оффсайд. хотя по духу-Корниленко молодец. я о том,что судья,канешна, чудак,но предвзятости не было

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > balam 25 ноября 2018, 17:47

      Локтем Джикия мог заработать пенку, так что офсайда не было.

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      Рейтинг: +151

      valdemar47 > Вомбат 25 ноября 2018, 21:55

      Очки одень!

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      Рейтинг: +474

      Vratarь 25 ноября 2018, 16:58

      Даже с хвалёным ВАРом нельзя с полной уверенностью сказать, задержал он руку или она свалилась на мяч. Хоть пять минут просматривай.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Vratarь 25 ноября 2018, 17:14

      Рука на уровне головы, это неестественно положение, тут вопрос было ли касание вот и все.

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      Рейтинг: +474

      Vratarь > кузнецов артем 25 ноября 2018, 17:44

      Он приземлялся и рука, вполне естественно (вполне возможно), служила балансиром.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Vratarь 25 ноября 2018, 17:46

      Да дело не в том что он делал, дело в том на каком уровне и в каком положении у него была рука, Рука была на уровне головы и в плоскости перекрывающей траекторию прострела, так что это бетонный пенальти, можно сравнить с тем когда Дзюба на чм заработал на Пике, вот тоже самое для судьи.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > кузнецов артем 25 ноября 2018, 19:03

      Здесь весь вопрос ,играл ли он рукой или мяч нашёл руку.Рука была в естественном положении.Такие руки сейчас не судятся.

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      Рейтинг: +229

      MrZLOba > александр п 25 ноября 2018, 20:09

      Нет такого правила в штрафной! Есть рука или нет руки, даже если ты будешь выбивать мяч и от твоей ноги мяч в руку попадёт в твою же, это пенка!

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > александр п 25 ноября 2018, 20:19

      Естественное положение это рука на уровне головы, спасибо что рассмешил...

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > кузнецов артем 25 ноября 2018, 20:45

      Правильно, детей в ДЮСШ учат , защитников особенно , руки в своей штрафной не поднимать, судья просто испугался, держа в голове , что уже горит Спартак 1 мяч.

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > MrZLOba 25 ноября 2018, 20:52

      Здравое рассуждение, совершенно верно, не умеешь координировать движение рук и ног не играй в профессиональный футбол, а играй как большинство из нас во дворе.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > кузнецов артем 26 ноября 2018, 07:59

      Да ,но при этом Зе Луиш был в падение,там и ноги были почти на уровне головы.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > александр п 26 ноября 2018, 10:39

      Почему то другая рука была на поле и кстати говоря попади мяч в нее то никакого бы пенальти не дали, вот разница...

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      Рейтинг: +3609

      александр п > кузнецов артем 26 ноября 2018, 12:33

      Обе руки были в естественном положении,это главное.Умышленной игры рукой не было.Среагировать и убрать руку он был не в состоянии,тем более что мяч вначале в ногу попал.

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      кузнецов артем > александр п 26 ноября 2018, 20:17

      Ало бл..ь какое естественное положение, когда рука выше головы в начале эпизода и движется к мячу блокируя траекторию передачи и по ноге там вообще не попало, ты что умалишенный решил потролить???

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      александр п > кузнецов артем 26 ноября 2018, 22:08

      На одном из ракурсов было чётко видно ,что мяч вначале попал в ногу,а потом рикошетом попал в руку.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > александр п 26 ноября 2018, 22:12

      Больной человек, лечись....

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      Рейтинг: +3609

      александр п > кузнецов артем 26 ноября 2018, 22:15

      И тебе не хворать.

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      Рейтинг: -19

      Пестрый 25 ноября 2018, 16:56

      Правила почитать лень ) а зачем? Лучше дибила генича послушать)) Вот она истина в первой инстанции))

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Пестрый 25 ноября 2018, 17:13

      Вообще судья даже угловой не назначил так к сведенью, так что кто тут еще и дебил...

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 25 ноября 2018, 16:52

      В следующем матче должок вернут

      1
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