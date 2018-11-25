Судья Москалев не поставил пенальти в ворота «Спартака» за игру Зе Луиша рукой

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1 в матче 15-го тура чемпионата России.

На 57-й минуте встречи на «Открытие Арене» арбитр Владимир Москалев проигнорировал эпизод с игрой нападающего Зе Луиша в своей штрафной.

При счете 0:1 в пользу самарского клуба кабо-вердианец рукой прервал подачу форварда Рамиля Шейдаева.

Все события встречи – в текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

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