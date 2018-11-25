Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Marca: «Нынешний «Реал» – худший за последние 13 лет. «Эйбару» проиграли 7 номинантов на «Золотой мяч»

    Журналист издания Marca Хуан Игнасио Гарсия Очоа опубликовал комментарий по поражению «Реала» от «Эйбара» (0:3) в матче 13-го тура чемпионата Испании.

    «Нынешний «Реал» – худший, начиная с сезона-2005/06, когда у команды также было пять поражений в этот отрезок сезона. «Эйбару» проиграли семь из восьми футболистов клуба, вошедших в шорт-лист номинации на «Золотой мяч», – говорится в заметке.

    Из вчерашнего стартового состава «Реала» в список претендентов на главную личную награду вошли Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Лука Модрич, Гарет Бэйл и Карим Бензема. Иско остался в запасе и вышел на 63-й минуте, сменив Модрича.

    Сливочные пропустили в 11-м матче кряду, повторив антирекорд 14-летней давности. Поражение стало для команды первым при Сантьяго Солари в должности главного тренера.

    «Эйбар» уничтожил «Реал». У Мадрида большие проблемы

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.11.2018 14:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7774

      mihail200606 25 ноября 2018, 15:22

      Да дело не в количестве номинантов.. Бывают провалы у всех..Солари только начал работать

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 