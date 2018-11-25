Marca: «Нынешний «Реал» – худший за последние 13 лет. «Эйбару» проиграли 7 номинантов на «Золотой мяч»

Журналист издания Marca Хуан Игнасио Гарсия Очоа опубликовал комментарий по поражению «Реала» от «Эйбара» (0:3) в матче 13-го тура чемпионата Испании.

«Нынешний «Реал» – худший, начиная с сезона-2005/06, когда у команды также было пять поражений в этот отрезок сезона. «Эйбару» проиграли семь из восьми футболистов клуба, вошедших в шорт-лист номинации на «Золотой мяч», – говорится в заметке.

Из вчерашнего стартового состава «Реала» в список претендентов на главную личную награду вошли Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Лука Модрич, Гарет Бэйл и Карим Бензема. Иско остался в запасе и вышел на 63-й минуте, сменив Модрича.

Сливочные пропустили в 11-м матче кряду, повторив антирекорд 14-летней давности. Поражение стало для команды первым при Сантьяго Солари в должности главного тренера.

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