Аллегри: «Роналду двигается и мыслит очень быстро. Нам всем нужно прибавлять в этом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат матча 13-го тура Серии А против СПАЛа (2:0).

«Было непросто. Мы набрали только 20 очков в десяти играх после перерыва на сборные.

В первом тайме нам было тяжелее, чем во втором, поэтому мы поменяли некоторые моменты. Дуглас Коста стал играть позади Роналду и Манджукича, это помогло команде как при игре с мячом, так и без него.

Роналду двигается и мыслит очень быстро. Он увидел Косту краем глаза и отдал назад. Мы все должны прибавлять в этом смысле, должны думать на шаг вперед», – сказал Аллегри.

«Ювентус» с 37-ю очками возглавляет турнирную таблицу.