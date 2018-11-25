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    Аллегри: «Роналду двигается и мыслит очень быстро. Нам всем нужно прибавлять в этом»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат матча 13-го тура Серии А против СПАЛа (2:0).

    «Было непросто. Мы набрали только 20 очков в десяти играх после перерыва на сборные.

    В первом тайме нам было тяжелее, чем во втором, поэтому мы поменяли некоторые моменты. Дуглас Коста стал играть позади Роналду и Манджукича, это помогло команде как при игре с мячом, так и без него.

    Роналду двигается и мыслит очень быстро. Он увидел Косту краем глаза и отдал назад. Мы все должны прибавлять в этом смысле, должны думать на шаг вперед», – сказал Аллегри.

    «Ювентус» с 37-ю очками возглавляет турнирную таблицу.

    Источник: Football Italia

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    25.11.2018 01:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 25 ноября 2018, 08:28

      Догонять Роналду ?

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