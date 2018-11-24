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    Рамос: «Я никогда ничего не нарушал. Мою репутацию попытались запятнать»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал обвинения в употреблении допинга.

    «Это сложная тема, мои юристы выступят по поводу этих обвинений, как вчера это сделали «Реал» и УЕФА. За свою карьеру я прошел больше 300 проверок, и я никогда не нарушал ничего.

    Этот портал пугал нас полтора месяца назад тем, что новость выйдет. Но мы знали правду, поэтому были спокойны, не боялись ничего.

    Очевидно, что я приму меры, потому что они попытались запятнать мою репутацию. За 15 лет я ни разу не отказывался пройти тест», – сказал Рамос.

    Ранее обывинения опровергли УЕФА и пресс-служба мадридского клуба.

    Источник: Marca

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    24.11.2018 19:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 24 ноября 2018, 19:34

      Гнида а не футболист, чистый нацист.

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