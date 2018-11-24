Рамос: «Я никогда ничего не нарушал. Мою репутацию попытались запятнать»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал обвинения в употреблении допинга.

«Это сложная тема, мои юристы выступят по поводу этих обвинений, как вчера это сделали «Реал» и УЕФА. За свою карьеру я прошел больше 300 проверок, и я никогда не нарушал ничего.

Этот портал пугал нас полтора месяца назад тем, что новость выйдет. Но мы знали правду, поэтому были спокойны, не боялись ничего.

Очевидно, что я приму меры, потому что они попытались запятнать мою репутацию. За 15 лет я ни разу не отказывался пройти тест», – сказал Рамос.

Ранее обывинения опровергли УЕФА и пресс-служба мадридского клуба.