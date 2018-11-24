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    УЕФА опроверг информацию о допинге Рамоса

    УЕФА опроверг информацию о сокрытии нарушения антидопинговых правил защитником «Реала» Серхио Рамосом.

    Ранее портал Football Leaks сообщил, что испанский футболист провалил тест на допинг после финала Лиги чемпионов-2016/17 с «Ювентусом» (4:1).

    «УЕФА категорически отвергает необоснованные обвинения, касающиеся информации о положительном результате на допинг.

    Вся антидопинговая работа УЕФА проводится в полном соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства. УЕФА информирует WADA и ФИФА обо всех случаях, как это требует кодекс WADA, приводя всю подробную информацию, доклады специалистов и факты во время расследования подобных дел.

    Необходимо подчеркнуть, что WADA и ФИФА имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на любое решение УЕФА относительно ситуаций по допинг-контролю. Однако ни WADA, ни ФИФА подобных апелляций не подавали. Сама WADA официально подтвердила, что все было выполнено УЕФА надлежащим образом в соответствии с ее кодексом», – говорится в заявлении УЕФА.

    О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: ТАСС

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    24.11.2018 07:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 ноября 2018, 10:37

      ну разумеется. вы вот представляете, что вот сядут они на пресс-конференции за круглым столом, возьмутся за руки и тихо заплачут со словами "простите нас, родненькие за все наши грехи". разве что в параллельной реальности такое может быть.
      ясен хрен, что все всё будут яростно отрицать.
      это, конечно, не значит, что Рамос принимал допинг, но и в его невиновность веры больше не стало.

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 24 ноября 2018, 09:53

      ЧМ 2018 закончился и все забыли про Россию...ни тебе допинг скандалов, ни слов о расизме, даже молчат, что к нам лучше не ехать, ведь болельщикам в России везде угрожает опасность.

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