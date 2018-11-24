УЕФА опроверг информацию о допинге Рамоса

УЕФА опроверг информацию о сокрытии нарушения антидопинговых правил защитником «Реала» Серхио Рамосом.

Ранее портал Football Leaks сообщил, что испанский футболист провалил тест на допинг после финала Лиги чемпионов-2016/17 с «Ювентусом» (4:1).

«УЕФА категорически отвергает необоснованные обвинения, касающиеся информации о положительном результате на допинг.

Вся антидопинговая работа УЕФА проводится в полном соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства. УЕФА информирует WADA и ФИФА обо всех случаях, как это требует кодекс WADA, приводя всю подробную информацию, доклады специалистов и факты во время расследования подобных дел.

Необходимо подчеркнуть, что WADA и ФИФА имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на любое решение УЕФА относительно ситуаций по допинг-контролю. Однако ни WADA, ни ФИФА подобных апелляций не подавали. Сама WADA официально подтвердила, что все было выполнено УЕФА надлежащим образом в соответствии с ее кодексом», – говорится в заявлении УЕФА.

О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

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