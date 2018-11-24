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    «Реал»: «Рамос никогда не нарушал антидопинговые правила»

    Руководство «Реала» выступило с официальным заявлением относительно обвинений в употреблении допинга в адрес защитника Серхио Рамоса.

    «В отношении докладов против нашего капитана клуб хотел бы сказать следующее:

    1. Рамос никогда не нарушал антидопинговые правила.

    2. УЕФА запросил конкретную информацию и немедленно закрыл дело, о котором идет речь, после собственной проверки и испытаний сотрудников ВАДА.

    3. Клуб не будет давать никаких комментариев по докладам, учитывая необоснованный характер», – говорится в заявлении клуба.

    По информации Football Leaks, Рамос не раз употреблял допинг, но не нес за это наказание. Один из случаев – проваленный допинг-тест после финала Лиги чемпионов-2016/17.

    Новые сенсации от Football Leaks: деньги «Зенита», ЛЧ умрет, в топ-клубе есть допинг

    О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: ФК «Реал»

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    24.11.2018 11:11
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