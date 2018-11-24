РПЛ. Гол Сутормина в концовке принес «Оренбургу» победу над «Уфой»

«Оренбург» обыграл «Уфу» с минимальным счетом в матче 15-го тура чемпионата России.

На 80-й минуте голом отметился нападающий Алексей Сутормин, который в конце часа игры также не реализовал пенальти. Защитник гостей Павел Аликин в начале второй половины получил две желтые карточки.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур

Оренбург – Уфа – 1:0 (0:0)

Оренбург: Довбня, Терехов, Сиваков, Андреев, Малых, Бегич, Афонин, Попович (Козлов, 79), Маляров, Сутормин, Деспотович (Алвеш, 80).

Уфа: Беленов, Аликин, Пуцко, Неделчару, Круговой, Салатич (Кротов, 86), Сысуев (Бизяк, 32), Пауревич, Живоглядов, Тилль, Игбун.

Голы: 1:0 – Сутормин, 80.

Предупреждения: Евгеньев, 25; Тетте, 37; Кардосо, 70; Морозов, 87 – нет.

Незабитые пенальти: Сутормин, 58 – нет.

Удаления: нет – Аликин, 59.

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