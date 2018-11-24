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    РПЛ. Гол Сутормина в концовке принес «Оренбургу» победу над «Уфой»

    «Оренбург» обыграл «Уфу» с минимальным счетом в матче 15-го тура чемпионата России.

    На 80-й минуте голом отметился нападающий Алексей Сутормин, который в конце часа игры также не реализовал пенальти. Защитник гостей Павел Аликин в начале второй половины получил две желтые карточки.

    Россия. Премьер-лига. 15-й тур

    Оренбург – Уфа – 1:0 (0:0)

    Оренбург: Довбня, Терехов, Сиваков, Андреев, Малых, Бегич, Афонин, Попович (Козлов, 79), Маляров, Сутормин, Деспотович (Алвеш, 80).

    Уфа: Беленов, Аликин, Пуцко, Неделчару, Круговой, Салатич (Кротов, 86), Сысуев (Бизяк, 32), Пауревич, Живоглядов, Тилль, Игбун.

    Голы: 1:0 – Сутормин, 80.

    Предупреждения: Евгеньев, 25; Тетте, 37; Кардосо, 70; Морозов, 87 – нет.

    Незабитые пенальти: Сутормин, 58 – нет.

    Удаления: нет – Аликин, 59.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир

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    24.11.2018 18:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +762

      sprint5 25 ноября 2018, 05:52

      так держать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 ноября 2018, 21:24

      Оренбургу надо Локо с ЦСКА обойти.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 21:00

      С победой Оренбург! Выиграли заслуженно.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3927

      minaev23 24 ноября 2018, 19:29

      Оренбург на шестом месте Спартак на девятом! Ужасно смотрится конечно! Оренбург молодцы! Вообще респектую всем командам которые нагнули наших "грандов" в этом году! Этот чемпионат будет очень интересен по весне!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 ноября 2018, 18:52

      Красивый гол.

      2
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 24 ноября 2018, 18:41

      Двояко как-то..
      И за Оренбург приятственно,и за УФологов горестно...
      Шломо рассудит.

      3
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