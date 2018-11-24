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    Примера. «Реал» разгромно уступил «Эйбару», пропустив в 11-м матче подряд впервые за 14 лет

    Встреча 13-го тура чемпионата Испании «Эйбар»«Реал» завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

    Голы на счету Гонсало Эскаланте, Серхио Энриха и Кике.

    «Эйбар» набрал 18 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. Сливочные с 20-ю баллами – по-прежнему на шестой.

    Команда Сантьяго Солари пропустила в 11-м матче подряд впервые с 2005-го года. Пять ударов в игроков мадридского клуба в первой тайме – худшая статистика при новом тренере. Напомним, контракт с Солари заключен до 2021 года.

    Испания. Примера. 13-й тур

    Эйбар – Реал – 3:0

    Голы: 1:0 – Эскаланте, 16; 2:0 – Энрик, 52; 3:0 – Кике, 57.

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    Турнирная таблица Примеры

    «Эйбар» уничтожил «Реал». У Мадрида большие проблемы

    Источник: Бомбардир

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    24.11.2018 16:55
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 ноября 2018, 22:01

      Роль личности в истории никто не отменял, если только вы не ЕГЭист..., а в футболе и подавно. Нет Рона в "МЮ", а теперь и в "Реале", ну и где они ?...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 20:43

      Все заверения Бензема псу под хвост.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 24 ноября 2018, 20:42

      Как почувствовали Зидан и Кристина, что пора валить! Было видно, что маргариновые прошедший сезон заканчивали на пределе.............

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 24 ноября 2018, 20:37

      Маргариновые, с лёгким паром!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +578

      Hala Madrid 24 ноября 2018, 18:11

      Позор продолжается

      0
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      Рейтинг: +41

      alexproff 24 ноября 2018, 18:11

      Вот и Эйбар объе-ал

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 ноября 2018, 17:33

      кристина вернись домой без тебя реал не реал

      3
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 24 ноября 2018, 17:25

      Где уголовник Бензема?
      Вчера ещё мамой клялся,богу душу мотал...

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Алехсбургер. 24 ноября 2018, 17:44

      в смысле клялся? ты о чем?

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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. > dinar7777dinar 24 ноября 2018, 18:05

      Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, что чувствует себя увереннее в команде после ухода Криштиану Роналду прошедшим летом в «Ювентус».

      «Если я оглянусь в прошлое, чтобы оценить свои достижения в «Реале», когда приходилось во многом себе отказывать, понимаю, что сейчас я счастлив. Для себя считаю самым важным – всегда быть мотивированным.

      Раньше у «Реала» был Криштиану. Теперь его нет, поэтому настала моя очередь. И я готов к этому вызову готов. Постараюсь забить много голов, хочу делать это в каждом матче.

      Не хочу ставить перед собой какие-то цели, но мне нравится забивать и отдавать результативные передачи. 35 голов? Да, пожалуй, мне нравится это число», – сказал Бензема.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Алехсбургер. 24 ноября 2018, 18:16

      сорри не читал это покояние)))

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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 24 ноября 2018, 17:23

      А где бревно Карим,вчера вроде признался теперь его очередь после Кришатиана, будет голы забивать,или он сегодня за Эйбара играл

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 24 ноября 2018, 17:22

      Модрич сливает матчи, что ли?
      Ладно бы, Барсе сливал. Но Эйбару то зачем?
      Хотя, может в этом и есть сурьмяжная...
      Реал давно уже по игре = дерьмо-команда. Только Рон, получается, и тащил. Или игрой, или характером. А сейчас Реал на положенном ему месте. В натуре.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Дедуктор 24 ноября 2018, 17:44

      че там барсе сливать то? барса всегда бьет реал !

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