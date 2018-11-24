Примера. «Реал» разгромно уступил «Эйбару», пропустив в 11-м матче подряд впервые за 14 лет

Встреча 13-го тура чемпионата Испании «Эйбар» – «Реал» завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Голы на счету Гонсало Эскаланте, Серхио Энриха и Кике.

«Эйбар» набрал 18 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. Сливочные с 20-ю баллами – по-прежнему на шестой.

Команда Сантьяго Солари пропустила в 11-м матче подряд впервые с 2005-го года. Пять ударов в игроков мадридского клуба в первой тайме – худшая статистика при новом тренере. Напомним, контракт с Солари заключен до 2021 года.

Испания. Примера. 13-й тур

Эйбар – Реал – 3:0

Голы: 1:0 – Эскаланте, 16; 2:0 – Энрик, 52; 3:0 – Кике, 57.

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«Эйбар» уничтожил «Реал». У Мадрида большие проблемы