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    Погба может перейти в «Интер»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может стать игроком «Интера», сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

    По информации источника, в трансфере заинтересован новый генеральный директор клуба Беппе Маротта, который приступит к работе с января и который до этого занимал аналогичную должность в «Ювентусе».

    «Интер» готов включить в сделку Ивана Перишича или Милана Шкриньяра.

    На Погба также претендует «Ювентус».

    Источник: Football Italia

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    24.11.2018 11:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 ноября 2018, 20:35

      Погба только в отряд космонавтов не зачислили, а так во многие клубы. Можно набрать в рот воды и не писать разного рода ахинею претендуя на инсайд ?...

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 17:14

      Куда только Погба не отправляли.

      2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 24 ноября 2018, 12:33

      вообще бред какой то..........

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 24 ноября 2018, 12:09

      Неплохой вариант!

      0
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      Рейтинг: +14428

      Skull_Boy 24 ноября 2018, 12:06

      Это мудака там не хватало только

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      Рейтинг: +351

      simoron81 24 ноября 2018, 11:13

      Если хорошие деньги предложат то возможно он и передет

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      Рейтинг: +320

      EsKamilio > simoron81 24 ноября 2018, 11:34

      Какие деньги? Они наоборот должны продавать, чтобы вписаться в ФФП

      1
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