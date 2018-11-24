Погба может перейти в «Интер»

Погба только в отряд космонавтов не зачислили, а так во многие клубы. Можно набрать в рот воды и не писать разного рода ахинею претендуя на инсайд ?...
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может стать игроком «Интера», сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
По информации источника, в трансфере заинтересован новый генеральный директор клуба Беппе Маротта, который приступит к работе с января и который до этого занимал аналогичную должность в «Ювентусе».
«Интер» готов включить в сделку Ивана Перишича или Милана Шкриньяра.
На Погба также претендует «Ювентус».