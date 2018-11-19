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    В шорт-лист «Ювентуса» входят Погба, Эриксен и Рэмзи

    Руководство «Ювентуса» находится в поиске центрального полузащитника, который должен прийти в команду в ближайшее время.

    В шорт-лист туринского клуба входят сразу несколько кандидатов на эту роль. Это полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, хавбек «Арсенала» Аарон Рэмзи и футболист «ПСЖ» Адриан Рабьо. Последние двое по окончании сезона станут свободными агентами.

    Еще один вариант – Кристиан Эриксен, чей контракт с «Тоттенхэмом» закончится летом 2020 года, но переговоры о его продлении зашли в тупик.

    Источник: Tuttosport

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    19.11.2018 08:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 ноября 2018, 12:59

      Шорт побери, какой лист !... Насколько только он близок к действительности ?...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +162

      Эльф Крови 19 ноября 2018, 10:50

      Один вопрос только зачем и так перебор уже с игроками в центре

      1
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 19 ноября 2018, 10:34

      У рэмзи с баварией вроде как договоренность

      1
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      Рейтинг: +1164

      Karpathian 19 ноября 2018, 08:10

      ну Рэмзи заберут, он же свободным валит из Арсенала

      0
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