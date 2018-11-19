В шорт-лист «Ювентуса» входят Погба, Эриксен и Рэмзи

Руководство «Ювентуса» находится в поиске центрального полузащитника, который должен прийти в команду в ближайшее время.

В шорт-лист туринского клуба входят сразу несколько кандидатов на эту роль. Это полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, хавбек «Арсенала» Аарон Рэмзи и футболист «ПСЖ» Адриан Рабьо. Последние двое по окончании сезона станут свободными агентами.

Еще один вариант – Кристиан Эриксен, чей контракт с «Тоттенхэмом» закончится летом 2020 года, но переговоры о его продлении зашли в тупик.