Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рыбус: «Фернандеш помог бы в матче с «Уралом». Почему он не играл, вопрос к Семину»

    Футболист «Локомотива» Мацей Рыбус не знает, почему главный тренер Юрий Семин не выпустил полузащитника Мануэля Фернандеша на матч 15 тура РПЛ против «Урала» (1:2). Ранее «Бомбардир» писал о финансовых разногласиях португальца и клуба.

    – Ману Фернандеш помог бы сегодня, если бы сыграл?

    – Да. Он очень хороший игрок. Много раз доказывал это. Не получил свой шанс сегодня. Все старались, хотели сыграть. Тренер сказал, что Ману сегодня не будет играть. Это его право так решать. Дали шанс другим.

    – А тренер объяснил, почему Ману не будет играть?

    – Это к нему вопрос.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.11.2018 23:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 