Рыбус: «Фернандеш помог бы в матче с «Уралом». Почему он не играл, вопрос к Семину»

Футболист «Локомотива» Мацей Рыбус не знает, почему главный тренер Юрий Семин не выпустил полузащитника Мануэля Фернандеша на матч 15 тура РПЛ против «Урала» (1:2). Ранее «Бомбардир» писал о финансовых разногласиях португальца и клуба.

– Ману Фернандеш помог бы сегодня, если бы сыграл?

– Да. Он очень хороший игрок. Много раз доказывал это. Не получил свой шанс сегодня. Все старались, хотели сыграть. Тренер сказал, что Ману сегодня не будет играть. Это его право так решать. Дали шанс другим.

– А тренер объяснил, почему Ману не будет играть?

– Это к нему вопрос.