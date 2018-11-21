Агент: «Локомотив» не заплатил Фернандешу премиальные. Делом занимается CAS»

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, прокомментировал ситуацию с судебным разбирательством между клубом и игроком.

– Правда, что Фернандеш хотел отсудить у «Локомотива» 6 миллионов рублей за 2015 год, но ФИФА встала на сторону клуба?

– Нет, эта информация неверна. ФИФА решила, что она не может рассудить стороны в этом вопросе. И теперь делом занимается CAS.

– То есть, спор продолжается?

– Да. Дело в том, что Фернандешу не заплатили премиальные. Все футболисты клуба тогда получили премии. Но по решению теперь уже бывшего президента «Локо» Ольги Смородской Ману эти деньги почему-то не полагались. Хотя он тоже играл!

Мы старались договориться уже с новым руководством «Локо», но по разным причинам не получилось... В итоге Фернандеш вынужден был подать иск в ФИФА.

– Что было дальше?

– Срок рассмотрения иска футболиста истек. ФИФА решила, что она некомпетентна в этом вопросе. Поэтому теперь делом занимается CAS. Это проблема Смородской. Мануэл играл, как и другие футболисты, но в отличие от остальных премии почему-то не получил.