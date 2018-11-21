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    Агент: «Локомотив» не заплатил Фернандешу премиальные. Делом занимается CAS»

    Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, прокомментировал ситуацию с судебным разбирательством между клубом и игроком.

    – Правда, что Фернандеш хотел отсудить у «Локомотива» 6 миллионов рублей за 2015 год, но ФИФА встала на сторону клуба?

    – Нет, эта информация неверна. ФИФА решила, что она не может рассудить стороны в этом вопросе. И теперь делом занимается CAS.

    – То есть, спор продолжается?

    – Да. Дело в том, что Фернандешу не заплатили премиальные. Все футболисты клуба тогда получили премии. Но по решению теперь уже бывшего президента «Локо» Ольги Смородской Ману эти деньги почему-то не полагались. Хотя он тоже играл!

    Мы старались договориться уже с новым руководством «Локо», но по разным причинам не получилось... В итоге Фернандеш вынужден был подать иск в ФИФА.

    – Что было дальше?

    – Срок рассмотрения иска футболиста истек. ФИФА решила, что она некомпетентна в этом вопросе. Поэтому теперь делом занимается CAS. Это проблема Смородской. Мануэл играл, как и другие футболисты, но в отличие от остальных премии почему-то не получил.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.11.2018 23:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 14:40

      Фернандеш видимо собирается уходить ,поэтому Локомотиву надо вернуть долги. 6млн. на дороге не валяются.

      2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 22 ноября 2018, 07:52

      Он прав.Должны были надо заплатить

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 22 ноября 2018, 07:49

      Если это реально так ,то очень не красивый поступок от клуба

      0
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      Рейтинг: -46

      pavelgronov 22 ноября 2018, 01:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 22 ноября 2018, 00:44

      От любви до ненависти ...

      1
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 22 ноября 2018, 00:10


      некрасиво паровозники со своим лидером поступают

      .

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      Рейтинг: +6885

      Антибиотик > Робинзон 22 ноября 2018, 07:51

      Это было при Смородской, кстати тогда Ману практически не играл, сидел на скамейке.

      2
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