РПЛ. Пенальти за фол Хеведеса принес «Уралу» гостевую победу над «Локомотивом»

В матче 15 тура РПЛ встретились «Локомотив» и «Урал». Гости победили благодаря голу с пенальти. Его назначили за фол Бенедикта Хеведеса, который получил в момент нарушения травму.

Уральцы теперь лишь на очко отстают от зоны еврокубков. «Локомотив» остался на четвертой строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Смолов, 26; 1:1 – Кулаков, 31; 1:2 – Эль-Кабир, 51 (с пенальти).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Хеведес (Игнатьев, 58), Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тугарев (Фарфан, 46), Крыховяк, Смолов (Эдер, 77).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бавин, Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин.

Предупреждения: Ан. Миранчук, 16 – Ильин, 25; Кулаков, 75.

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