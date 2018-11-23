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    РПЛ. Пенальти за фол Хеведеса принес «Уралу» гостевую победу над «Локомотивом»

    В матче 15 тура РПЛ встретились «Локомотив» и «Урал». Гости победили благодаря голу с пенальти. Его назначили за фол Бенедикта Хеведеса, который получил в момент нарушения травму.

    Уральцы теперь лишь на очко отстают от зоны еврокубков. «Локомотив» остался на четвертой строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Смолов, 26; 1:1 – Кулаков, 31; 1:2 – Эль-Кабир, 51 (с пенальти).

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Хеведес (Игнатьев, 58), Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тугарев (Фарфан, 46), Крыховяк, Смолов (Эдер, 77).

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бавин, Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин.

    Предупреждения: Ан. Миранчук, 16 – Ильин, 25; Кулаков, 75.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    В Премьер-лиге повторили лучший гол ЧМ-2018. Это шедевр

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.11.2018 22:23
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 15:18

      Умеет Урал играть что и показал в матче с Локомотивом.

      4
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      Рейтинг: +1387

      Fin035 24 ноября 2018, 08:55

      Это не фол Хеведеса принес «Уралу» победу, а проигрыш Локомотива в общем по игре! Урал был круче! А Миранчуки только языком умеют работать, а не ногами, и это похоже их предел, к сожалению...!

      4
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      Рейтинг: +3795

      serppion 24 ноября 2018, 08:01

      Исход матча - сплошной позитив! Порадовал игрой Урал. Парфенов молодец, хорошо работает. Главное, хвастливым Миранчукам указали их место.

      4
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 ноября 2018, 05:56

      Парфёнов на деле доказал что он очень неплохой тренер.Его Тосно не раз и по делу портило статистику лидерам(и это при ограниченном выборе исполнителей).А в Урале и игроки помастеровитей будут,и уровень обеспечения команды повыше.С таким коллективом уже можно замахиваться на большее.ЛОКО проиграл заслуженно.Нельзя,тем более дома, чемпиону показывать такой унылый футбол!Пахать на поле нужно,а не изображать видимость игры.Это против команд второго дивизиона можно играть в пол ноги.Урал же крепкий орешек.Ребята из ****** грамотно разобрались с лидером и взяли важные три очка.Респект Уралу и Парфёнову!С победой!

      6
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 24 ноября 2018, 03:32

      А что Алёшка Миранчук только тайм могет играть...

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > алдан2014 24 ноября 2018, 06:34

      у него сопля потекла

      1
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 24 ноября 2018, 03:28

      Чё там миранчук свистел,про отставание от Зени?

      4
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 24 ноября 2018, 00:56

      Уралгорцев с заслуженной победой!

      4
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 24 ноября 2018, 00:41

      ставил на урал ...не сомневался.))) договорняк, мало парням зарплат, отрабатывают как проститутки у букмекеров, а мы эту постанову смьтрим.)))

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      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop 24 ноября 2018, 00:38

      Урал всем показал
      сапсан как пролетал...
      это спорт.

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 24 ноября 2018, 00:17

      Обломились прямо в депо

      4
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