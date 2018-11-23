Карпин: «Енисей» и «Ахмат» сыграют в манеже? Это катастрофа, клоунада, цирк»

РФС в порядке исключения позволил провести матч 16 тура РПЛ между «Енисеем» и «Ахматом» в манеже. Ситуацию прокомментировал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

– Как отнеслись к истории с переносом матча со стадиона в манеж?

– Слова подбирать сложно. Это катастрофа. Клоунада. Цирк. Как угодно называйте, но только это не матч российской футбольной Премьер-лиги.

– Что больше всего в этой ситуации возмущает?

– Да все. Абсолютно все. Как и когда это принято. Кем это принято. Если говорят о формулировке «в виде исключения», то давайте разрешим в виде исключения выйти на поле 10 иностранцам. Почему нет? Если у нас все возможно в виде исключения, то надо и это разрешить.

Как понимаю, лига принимает регламент, это футбольный закон, который, оказывается, в некоторых частях в виде исключения можно обходить. Мне страшно подумать, что бы было, играй в Красноярске в манеже один из наших грандов. И какой бы сейчас был резонанс.

А сейчас как будто ничего не происходит. «Ахмат» возмущается, а в остальном – что, все нормально? В регламенте же все прописано – требования к стадиону, его вместимости… Но оказывается, все это можно похерить – в виде исключения. То есть закон, в принципе, нужен, когда он выгоден. А когда невыгоден, появляются исключения.