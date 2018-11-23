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    Карпин: «Енисей» и «Ахмат» сыграют в манеже? Это катастрофа, клоунада, цирк»

    РФС в порядке исключения позволил провести матч 16 тура РПЛ между «Енисеем» и «Ахматом» в манеже. Ситуацию прокомментировал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

    – Как отнеслись к истории с переносом матча со стадиона в манеж?

    – Слова подбирать сложно. Это катастрофа. Клоунада. Цирк. Как угодно называйте, но только это не матч российской футбольной Премьер-лиги.

    – Что больше всего в этой ситуации возмущает?

    – Да все. Абсолютно все. Как и когда это принято. Кем это принято. Если говорят о формулировке «в виде исключения», то давайте разрешим в виде исключения выйти на поле 10 иностранцам. Почему нет? Если у нас все возможно в виде исключения, то надо и это разрешить.

    Как понимаю, лига принимает регламент, это футбольный закон, который, оказывается, в некоторых частях в виде исключения можно обходить. Мне страшно подумать, что бы было, играй в Красноярске в манеже один из наших грандов. И какой бы сейчас был резонанс.

    А сейчас как будто ничего не происходит. «Ахмат» возмущается, а в остальном – что, все нормально? В регламенте же все прописано – требования к стадиону, его вместимости… Но оказывается, все это можно похерить – в виде исключения. То есть закон, в принципе, нужен, когда он выгоден. А когда невыгоден, появляются исключения.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.11.2018 20:15
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +936

      TAGANROG 161 RUS 24 ноября 2018, 23:25

      Ну почему сразу клоунада?Если по климатическим условиям играть не возможно.

      0
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      Рейтинг: +2889

      nemolod 24 ноября 2018, 11:25

      Все это будет продолжаться,пока клубы реально не станут зарабатывать деньги так как это делают другие представители творческой профессии,а именно иметь доход от продажи билетов на свои матчи! Тогда бы при составлении календаря представители клубов потребуют проводить игры летом,поздней весной и ранней осенью так,как это было в советские времена то есть начинать с начала апреля и заканчивать в середине ноября! А сейчас получается, можно в виде исключения вообще первенство и зимой проводить на морозе с метелями !

      0
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      Рейтинг: +1502

      777+ 24 ноября 2018, 02:47

      Регламент не догма - можно "подвинуть"!
      Вот так все решил РФС!!!
      На весь наш футбол положили "с прибором",
      Кто это придумал, какой мракобес?

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 24 ноября 2018, 00:37

      Можно ещё на хоккейной коробке матч сыграть.))))

      2
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 24 ноября 2018, 00:18

      почему ввиде исключения не сыграть на нейтральном поле скажем в Сочи или в Нижнем Новгороде

      2
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 23 ноября 2018, 23:06

      поздно уже об это говрить...енисей в июле поднимал эту тему..все проигнорировали.в том числе ахмат...важно щас футболистам не на холоде играть....

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 23 ноября 2018, 22:58

      Валера,верю!)))все по делу...

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 ноября 2018, 22:53

      Прав на все 100!

      3
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 23 ноября 2018, 21:32

      а все от того, что один дебил перевел чемп на осень - весна.

      5
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > Аэратор 23 ноября 2018, 21:54

      Фамилия дебила фурсенко

      0
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 23 ноября 2018, 20:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А как можно играть в футбол тогда в минус 20 градусов,..об этом Карпуха подумал?((

      -7
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      Рейтинг: +48

      eddo23 > dil-1969@mail.ru 23 ноября 2018, 21:20

      ага в манеже.... и валенки не забудь напялить.. Карпин то подумал..чем можно думать чтоб такой комет на воять кажись оленем..

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > dil-1969@mail.ru 23 ноября 2018, 22:54

      Думать нужно было при составлении календаря! Но в РФС думать не кому!

      6
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