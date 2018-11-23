Эвра показал, как кусает и лижет растения

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра выложил ремейк видео с индейкой. На этот раз француз кусает листья и цветок.

«Хочу сделать счастливыми и вегетарианцев, поэтому выкладываю новое видео», – написал бывший игрок сборной Франции.

Эвра без клуба с лета этого года, когда истек его контракт с «Вест Хэмом». Главное достижение в карьере француза – победа в Лиге чемпионов в сезоне-2007/08 (финал состоялся в Москве). В мае Эвра исполнилось 37 лет.

text text text Публикация от text (@patrice.evra) 23 Ноя 2018 в 1:28 PST

Эвра абсолютно безумный. Он целует индейку, танцует в парике и тягает машину