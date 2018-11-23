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    Эвра показал, как кусает и лижет растения

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра выложил ремейк видео с индейкой. На этот раз француз кусает листья и цветок.

    «Хочу сделать счастливыми и вегетарианцев, поэтому выкладываю новое видео», – написал бывший игрок сборной Франции.

    Эвра без клуба с лета этого года, когда истек его контракт с «Вест Хэмом». Главное достижение в карьере француза – победа в Лиге чемпионов в сезоне-2007/08 (финал состоялся в Москве). В мае Эвра исполнилось 37 лет.

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    Публикация от text (@patrice.evra)

    Эвра абсолютно безумный. Он целует индейку, танцует в парике и тягает машину

    Источник: Инстаграм Патриса Эвра

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    23.11.2018 18:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 23 ноября 2018, 20:38

      Поехал дед...но зато полон позитива.

      1
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 23 ноября 2018, 19:36

      Ипанулся совсем что ли..

      0
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