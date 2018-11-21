Эвра показал, как целует, лижет и шлепает индейку

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра выложил видео, где совершает разные действия с сырой тушей индейки под музыку.

В подписи к ролику Эвра отметил, что завтра, 22 ноября, в США отмечается день благодарения, символ которого – запеченная индейка.

Эвра без клуба с лета этого года, когда истек его контракт с «Вест Хэмом». Главное достижение в карьере француза – победа в Лиге чемпионов в сезоне-2007/08 (финал состоялся в Москве). В мае Эвра исполнилось 37 лет.