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    Эвра показал, как целует, лижет и шлепает индейку

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра выложил видео, где совершает разные действия с сырой тушей индейки под музыку.

    В подписи к ролику Эвра отметил, что завтра, 22 ноября, в США отмечается день благодарения, символ которого – запеченная индейка.

    Эвра без клуба с лета этого года, когда истек его контракт с «Вест Хэмом». Главное достижение в карьере француза – победа в Лиге чемпионов в сезоне-2007/08 (финал состоялся в Москве). В мае Эвра исполнилось 37 лет.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Патриса Эвра

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    21.11.2018 21:47
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 22 ноября 2018, 07:35

      Прикольные видео

      0
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 22 ноября 2018, 05:42

      Он реально погнал . Суарес ржёт смотря это видео)

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 22 ноября 2018, 05:09

      Расист....поиздевался над белой индейкой...

      0
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      Рейтинг: -46

      pavelgronov 22 ноября 2018, 01:53

      Хотел избавиться от жира на боках и на животе. В остальном мне все нравилось. Раньше регулярно занимался в зале, но теперь времени нет, жена все чаще упрекала о появившимся пузе. Я решил заказать пояс, и заодно узнать, проверить его эффективность. Все намного лучше чем я ошидал. следуя инструкциям я привел свое тело в порядок ---- http://tok.pw/blodka

      -1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 22 ноября 2018, 00:48

      Это он у Погба научился - у обоих крыша едет.

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 22 ноября 2018, 00:28

      _)_______крут)))

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      Рейтинг: +2362

      CSKA471 21 ноября 2018, 23:32

      Это конец

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 21 ноября 2018, 23:07

      Спасибо на том, что шланг в нее не тыкал

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      Рейтинг: +9023

      vladik12 > Lester84 22 ноября 2018, 00:50

      Поржал).

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 21 ноября 2018, 22:05

      Зоофил.

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Агасфер 21 ноября 2018, 22:09

      +некрофил

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      Рейтинг: +453

      тёска 21 ноября 2018, 21:59

      сказочный дол!**** слител с катушек без футбола

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