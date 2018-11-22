Эвра абсолютно безумный. Он целует индейку, танцует в парике и тягает машину

Какой драйвовый!

Патрис Эвра регулярно сходит с ума в инстаграме. В последнем своем видео француз поцеловал, покусал и отшлепал сырую индейку, так отметив День благодарения. Видимо, в сторис Патрису понаписали всякого, что он даже отреагировал: «Наслаждайтесь жизнью. Хватит быть такими скучными и писать все эти плохие вещи у меня в инстаграме. Что касается комментариев веганов – я же не заставляю вас оставить зелень из моего сада коровам?».

text text Публикация от text (@patrice.evra) 21 Ноя 2018 в 7:39 PST

До этого Эвра запустил челлендж, в котором станцевал под храп друга.

text text Публикация от text (@patrice.evra) 9 Ноя 2018 в 7:00 PST

А еще залез в воду и задал вопрос, что смешнее: его парик или коррида со свиньей?

text text Публикация от text (@patrice.evra) 28 Июл 2018 в 3:49 PDT

Был и кроссфит в костюме панды. Правда, никто из участвовавших не отреагировал.

text text Публикация от text (@patrice.evra) 23 Июл 2018 в 12:26 PDT

Все эти безумные видео смотрят уже пять миллионов подписчиков – столько набрал инстаграм Эвра за все время своего существования. Это произошло в том числе и благодаря видео, которые он запускал по понедельникам, чтобы поднять настроение пользователям – там он пел, произносил напутственные речи или просто дурачился.

twit text — Football Tweet (@Football__Tweet) 21 августа 2017 г.

text text Публикация от text (@patrice.evra) 12 Окт 2017 в 10:27 PDT

А потом ударил болельщика «Марселя», из-за чего получил дисквалификацию от УЕФА более чем на полгода и расторг контракт с клубом. В ролике Эвра тащит автомобиль и говорит, что жизнь иногда бывает слишком тяжелой, но все равно нужно улыбаться и идти дальше.

Зато вот такое очень оригинально смотрится 1 января, особенно в нашей стране:

text text Публикация от text (@brfootball) 1 Янв 2018 в 3:24 PST

Про пожелание удачи «Енисею» и так все помнят. Правда, клубу это совсем не помогает.

twit text — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 5 июля 2018 г.

О том, что Эвра совсем недавно играл в футбол, уже можно было забыть. В феврале 2018-го он подписал контракт до конца сезона с «Вест Хэмом». Француз сыграл пять матчей: три из них закончились поражениями 1:4 (от «Ливерпуля», «Суонси» и «Вест Хэма»), еще один удалось свести вничью с «Челси» (1:1), в последнем, победном (2:0 над «Лестером») Эвра вышел на последней минуте.

В общей сложности он провел на поле 229 минут за «Вест Хэм». 1,2 отбора и 1,4 перехвата в среднем за игру – гордиться нечем, равно как и 70% точности передач. Триумфального возвращения после жуткого скандала не вышло, продлевать контракт с Эвра не стали, а в новом сезоне команду он себе не нашел. Да и искал ли – большой вопрос.

Очевидно, что в большой футбол защитник уже не вернется, а на заработки в Китай ехать смысла нет. Ходят слухи, что «МЮ» может пригласить Эвра на одну из должностей в структуре клуба. К тому же у него отличные отношения с Погба и Марсьялем и наладить микроклимат в раздевалке он тоже способен. Осталось понять, хочет ли этого сам француз.