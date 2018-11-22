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    Эвра абсолютно безумный. Он целует индейку, танцует в парике и тягает машину


    4
    Голосов: 4
    22.11.2018 14:20
    Какой драйвовый!

    Патрис Эвра регулярно сходит с ума в инстаграме. В последнем своем видео француз поцеловал, покусал и отшлепал сырую индейку, так отметив День благодарения. Видимо, в сторис Патрису понаписали всякого, что он даже отреагировал: «Наслаждайтесь жизнью. Хватит быть такими скучными и писать все эти плохие вещи у меня в инстаграме. Что касается комментариев веганов – я же не заставляю вас оставить зелень из моего сада коровам?».

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    Публикация от text (@patrice.evra)

    До этого Эвра запустил челлендж, в котором станцевал под храп друга.

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    Публикация от text (@patrice.evra)

    А еще залез в воду и задал вопрос, что смешнее: его парик или коррида со свиньей?

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    Публикация от text (@patrice.evra)

    Был и кроссфит в костюме панды. Правда, никто из участвовавших не отреагировал.

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    Публикация от text (@patrice.evra)

    Все эти безумные видео смотрят уже пять миллионов подписчиков – столько набрал инстаграм Эвра за все время своего существования. Это произошло в том числе и благодаря видео, которые он запускал по понедельникам, чтобы поднять настроение пользователям – там он пел, произносил напутственные речи или просто дурачился.

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    Публикация от text (@patrice.evra)

    А потом ударил болельщика «Марселя», из-за чего получил дисквалификацию от УЕФА более чем на полгода и расторг контракт с клубом. В ролике Эвра тащит автомобиль и говорит, что жизнь иногда бывает слишком тяжелой, но все равно нужно улыбаться и идти дальше.

    Зато вот такое очень оригинально смотрится 1 января, особенно в нашей стране:

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    Публикация от text (@brfootball)

    Про пожелание удачи «Енисею» и так все помнят. Правда, клубу это совсем не помогает.

    О том, что Эвра совсем недавно играл в футбол, уже можно было забыть. В феврале 2018-го он подписал контракт до конца сезона с «Вест Хэмом». Француз сыграл пять матчей: три из них закончились поражениями 1:4 (от «Ливерпуля», «Суонси» и «Вест Хэма»), еще один удалось свести вничью с «Челси» (1:1), в последнем, победном (2:0 над «Лестером») Эвра вышел на последней минуте.

    В общей сложности он провел на поле 229 минут за «Вест Хэм». 1,2 отбора и 1,4 перехвата в среднем за игру – гордиться нечем, равно как и 70% точности передач. Триумфального возвращения после жуткого скандала не вышло, продлевать контракт с Эвра не стали, а в новом сезоне команду он себе не нашел. Да и искал ли – большой вопрос.

    Очевидно, что в большой футбол защитник уже не вернется, а на заработки в Китай ехать смысла нет. Ходят слухи, что «МЮ» может пригласить Эвра на одну из должностей в структуре клуба. К тому же у него отличные отношения с Погба и Марсьялем и наладить микроклимат в раздевалке он тоже способен. Осталось понять, хочет ли этого сам француз.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 23 ноября 2018, 17:09

      вооооо драйв!!! аааааа!!!!
      *шутка*

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 23 ноября 2018, 10:30

      А как на брата похож

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +143

      SanekGol 22 ноября 2018, 16:15

      Мегапозитивный человек!!!

      1
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 22 ноября 2018, 15:39

      всё лучше, чем пьянствовать по барам.
      А то у нас что ни спортсмен, то замешан в каком-то скандале или в преступлении.
      Я уже молчу про боевые виды спорта, там сплошь и рядом одни бандиты

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 22 ноября 2018, 15:07

      Не подписан ни на одного футболера, но на Патриса подпишусь. Вообще скучно смотреть аккаунты игроков: одни лишь кадры матчей и фото с тренировок и сборов. К тому же в нике многие указывают свой игровой номер, а ведь это всего лишь цифры.

      0
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