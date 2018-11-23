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    Бывший директор «Спартака» Шикунов: «Не смог уговорить Романцева взять Аршавина, Быстрова и Денисова из «Зенита»

    Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов рассказал, что клуб в первой половине прошлого десятилетия вел работу по приглашению из «Зенита» Андрея Аршавина, Владимира Быстрова и Игоря Денисова. Добро на трансферы не дал Олег Романцев.

    – Сильно жалели, что не удалось договориться о переходе Аршавина в «Спартак»?

    – Там же не только Аршавин должен был в «Спартаке» оказаться.

    – А кто еще?

    – Денисов, Быстров. Они в тройке шли. Мы долго тогда общались с их агентом. Но что-то в итоге не донесли, не уговорили Олега Ивановича и президента клуба их купить. В принципе, практически обо всем договорились, но…

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.11.2018 18:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 ноября 2018, 01:20

      И чего Шава бы в Спердяук делал? В Арсе бы не играл, КУЕФу бы не взял, Суперкубок тоже. Алел бы интриги со-товаришши!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 ноября 2018, 19:56

      Так чё там Олег Иванович говорил про багаж Аленичева ?
      Вот так вот через некоторое время узнаётся много интересных вещей.

      1
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 23 ноября 2018, 18:41

      Если уговаривали, значит бабла хотели наварить. Заранее такие вещи согласовывают. Команду строят романцевы, а не шикуновы.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п 23 ноября 2018, 18:38

      Романцев и Жиркова забраковал.

      1
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      Рейтинг: +21193

      derrik2000 > александр п 23 ноября 2018, 19:38

      СО СЛОВ РОСТИСЛАВА ПЛЯТТА:
      В своё время где-то собралась небольшая компания известнейших на всю страну актёров, среди которых были в том числе Ростислав Плятт, Юрий Никулин и режиссёр Юрий Завадский.
      Что-то там шутили, смеялись...
      Одним словом - отдыхали.
      А надо сказать, что давным давно Юрий Никулин ещё до того, как поступить в цирковое училище, поступал в ГИТИС, где его как раз и забраковал Завадский.
      Плят и спрашивает Завадского: "Вот видишь, Юра-то Никулин сейчас - ого-го-го: на весь Союз гремит. А ты его в Гитис не взял".
      На что Завадский ответил: "И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ. ИСПОРТИЛИ БЫ ЧЕЛОВЕКА",

      Эти же слова я бы применил к событию отказа от покупки Спартаком Аршавина.

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 23 ноября 2018, 18:31

      В принципе, практически обо всем договорились, но… Романцев деньги пропил

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > giluxa1963 24 ноября 2018, 01:21

      Истинная правда.

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