Бывший директор «Спартака» Шикунов: «Не смог уговорить Романцева взять Аршавина, Быстрова и Денисова из «Зенита»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов рассказал, что клуб в первой половине прошлого десятилетия вел работу по приглашению из «Зенита» Андрея Аршавина, Владимира Быстрова и Игоря Денисова. Добро на трансферы не дал Олег Романцев.

– Сильно жалели, что не удалось договориться о переходе Аршавина в «Спартак»?

– Там же не только Аршавин должен был в «Спартаке» оказаться.

– А кто еще?

– Денисов, Быстров. Они в тройке шли. Мы долго тогда общались с их агентом. Но что-то в итоге не донесли, не уговорили Олега Ивановича и президента клуба их купить. В принципе, практически обо всем договорились, но…