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    Игуаин может вернуться в «Ювентус» в конце сезона

    «Милан» следующим летом может вернуть нападающего Гонсало Игуаина в «Ювентус» по экономическим соображениям.

    В августе этого года красно-черные заплатили туринцам 18 миллионов евро за аренду аргентинца с правом выкупа за 36 миллионов.

    Изначально миланцы планировали подписать контракт с форвардом до 2021 года, что обошлось бы клубу в 37 миллионов евро. Это резко контрастирует с трансфером полузащитника Лукаса Пакеты, сделка по которому с «Фламенго» была структурирована таким образом, что футболист будет стоить всего 7 миллионов ​​евро ежегодно в течение пяти лет.

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо надеется, что новый генеральный директор клуба Иван Газидис для начала обсудит с «Ювентусом» снижение стоимости Игуаина, прежде чем руководство примет окончательное решение по игроку.

    В этом сезоне нападающий провел за «Милан» 13 матчей и забил семь голов во всех турнирах.

    Источник: Corriere dello Sport

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    23.11.2018 15:59
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