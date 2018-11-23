Игуаин может вернуться в «Ювентус» в конце сезона

«Милан» следующим летом может вернуть нападающего Гонсало Игуаина в «Ювентус» по экономическим соображениям.

В августе этого года красно-черные заплатили туринцам 18 миллионов евро за аренду аргентинца с правом выкупа за 36 миллионов.

Изначально миланцы планировали подписать контракт с форвардом до 2021 года, что обошлось бы клубу в 37 миллионов евро. Это резко контрастирует с трансфером полузащитника Лукаса Пакеты, сделка по которому с «Фламенго» была структурирована таким образом, что футболист будет стоить всего 7 миллионов ​​евро ежегодно в течение пяти лет.

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо надеется, что новый генеральный директор клуба Иван Газидис для начала обсудит с «Ювентусом» снижение стоимости Игуаина, прежде чем руководство примет окончательное решение по игроку.

В этом сезоне нападающий провел за «Милан» 13 матчей и забил семь голов во всех турнирах.