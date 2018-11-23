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    Милевский – об обвинении в пьянстве в «Динамо-Брест»: «Люди не должны об этом знать. Это личное»

    Нападающий венгерской «Кишварды» Артем Милевский не стал комментировать информацию о том, что его отчислили из «Динамо-Брест» за пьянство. Об этом накануне рассказал главный тренер белорусской команды Марцел Личка.

    – Ты часто меняешь команды. Но, казалось, если бы не конфликт в Бресте, ты бы не ушел оттуда...

    – Это, конечно, случилось неожиданно, никто об этом даже не думал, не ожидал. Но что произошло, то произошло. Нужно было срочно искать варианты, агент этим занимался. Брест не хочу вспоминать.

    – Алиев сказал, что, если бы тренер так с ним поступил, он бы дал ему по морде. Что такого сказал тренер? Алиев говорил, что об этом можешь рассказать только ты...

    – Я считаю, что люди не должны об этом знать. Это знает минимальное количество людей. Знаю я, Алиев, мой агент Панков, еще пару людей. Это чисто мое, личное.

    Источник: Tribuna.com

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    23.11.2018 07:58
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 23 ноября 2018, 08:25

      надоели про него новости...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 23 ноября 2018, 08:03

      нахер этого алкаша еще кто то подписывает

      0
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