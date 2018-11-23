Милевский – об обвинении в пьянстве в «Динамо-Брест»: «Люди не должны об этом знать. Это личное»

Нападающий венгерской «Кишварды» Артем Милевский не стал комментировать информацию о том, что его отчислили из «Динамо-Брест» за пьянство. Об этом накануне рассказал главный тренер белорусской команды Марцел Личка.

– Ты часто меняешь команды. Но, казалось, если бы не конфликт в Бресте, ты бы не ушел оттуда...

– Это, конечно, случилось неожиданно, никто об этом даже не думал, не ожидал. Но что произошло, то произошло. Нужно было срочно искать варианты, агент этим занимался. Брест не хочу вспоминать.

– Алиев сказал, что, если бы тренер так с ним поступил, он бы дал ему по морде. Что такого сказал тренер? Алиев говорил, что об этом можешь рассказать только ты...

– Я считаю, что люди не должны об этом знать. Это знает минимальное количество людей. Знаю я, Алиев, мой агент Панков, еще пару людей. Это чисто мое, личное.