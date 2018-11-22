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    Личка – об уходе Милевского из «Динамо-Брест»: «Шпилевский рассказал, что игроки пили в бане»

    Главный тренер «Динамо-Брест» Марцел Личка рассказал о причинах расставания с форвардом Артемом Милевским. Инцидент произошел во время работы главным тренером команды Алексея Шпилевского.

    – Что произошло в ситуации с Милевским?

    – У нас было два выходных. Я находился в Чехии, а когда вернулся, Шпилевский сказал, что мы без Савицкого, Милевского и Гавриловича. Я спросил: «Почему?» И он рассказал, что они пили в бане.

    – И как вы восприняли это решение?

    – В тот момент я был поражен: «Это сумасшествие! Зачем?!» Савицкий забил и отдал голевую, Милевский был лидером команды. Он был лучшей десяткой во всем чемпионате Беларуси. Я не видел здесь игрока на его позиции лучше Артема. А Гаврилович – капитан и хороший центральный защитник, которого привлекали к матчам сборной. Это были три очень важных для нас игрока. Но решение принималось без моего ведома.

    – Вы пытались как-то предотвратить уход футболистов?

    – Да, я пробовал разговаривать с Алексом на этот счет. Говорил, что впереди нас ожидают сложные матчи в чемпионате и в Лиге Европы, однако ни на что повлиять уже не мог. Но это жизнь. Иногда такие вещи случаются.

    Источник: Tribuna.com

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    22.11.2018 10:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2098

      ItalianFootball 23 ноября 2018, 10:13

      Слышу стон и не знаю где он.

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 22 ноября 2018, 15:48

      Странная история, - ничего не понятно: кто пил, кто шпилил, кто мылся и кто наливал?

      0
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      Рейтинг: +2098

      ItalianFootball > kella 23 ноября 2018, 10:13

      А главное сколько и в каком порядке.

      0
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 22 ноября 2018, 14:54

      Писец .. Только за это выгонять ..

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      Рейтинг: -15

      gnotovkolya 22 ноября 2018, 14:22

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka

      -1
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      Рейтинг: +176

      RealDiMoNMadrid 22 ноября 2018, 12:44

      Что за новость такая ))) ЛИЧКА рассказал,что ему рассказал ШПИЛЕВСКИЙ о Бане!
      Шпилевский...В Бане... :)

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