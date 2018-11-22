Личка – об уходе Милевского из «Динамо-Брест»: «Шпилевский рассказал, что игроки пили в бане»

Главный тренер «Динамо-Брест» Марцел Личка рассказал о причинах расставания с форвардом Артемом Милевским. Инцидент произошел во время работы главным тренером команды Алексея Шпилевского.

– Что произошло в ситуации с Милевским?

– У нас было два выходных. Я находился в Чехии, а когда вернулся, Шпилевский сказал, что мы без Савицкого, Милевского и Гавриловича. Я спросил: «Почему?» И он рассказал, что они пили в бане.

– И как вы восприняли это решение?

– В тот момент я был поражен: «Это сумасшествие! Зачем?!» Савицкий забил и отдал голевую, Милевский был лидером команды. Он был лучшей десяткой во всем чемпионате Беларуси. Я не видел здесь игрока на его позиции лучше Артема. А Гаврилович – капитан и хороший центральный защитник, которого привлекали к матчам сборной. Это были три очень важных для нас игрока. Но решение принималось без моего ведома.

– Вы пытались как-то предотвратить уход футболистов?

– Да, я пробовал разговаривать с Алексом на этот счет. Говорил, что впереди нас ожидают сложные матчи в чемпионате и в Лиге Европы, однако ни на что повлиять уже не мог. Но это жизнь. Иногда такие вещи случаются.