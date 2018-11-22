Наингголан – о сборной Бельгии: «Это был большой опыт. Я провел отличный чемпионат Европы и этого достаточно»

Полузащитник «Интер» Раджа Наингголан назвал жалкими оправдания главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, который не включил футболиста в заявку на чемпионат мира-2018 «по тактическим соображениям». Хавбек еще раз подтвердил, что больше не вернется в национальную команду.

«Я не собираюсь вновь возвращаться в сборную. Я сказал, что, если я не поеду на ЧМ, я покину команду. И я человек слова.

Если завтра сборная поменяет тренера, я все равно не вернусь. Когда я принимаю решение, я придерживаюсь его. Я не имею в виду, что мне неинтересно выступление за сборную Бельгии, пока ей руководит этот тренер. Когда я говорю, что все кончено, то все кончено. Потому что я хорошо все обдумал.

Сейчас каждый раз в международный перерыв я получаю четыре или пять выходных, и я счастлив, что могу сосредоточиться на «Интере» и других вещах. Это был большой опыт, я провел отличный чемпионат Европы, и этого достаточно. Это был большой опыт на индивидуальном уровне.

Я поклонник своих товарищей по национальной команде, они все мне нравятся и у меня отличные отношения со всеми. Просто есть некоторые вещи, которые я не могу принять. Некоторые решения, принятые относительно меня.

Я был очень, очень разочарован тем, что я провел отличный чемпионат Европы, а затем был выброшен ни за что. Я вижу вещи по-другому: в сборной Бельгии были футболисты, которые не играли на клубном уровне, но их вызывали.

Я играл 50 игр и все еще не был включен в состав. Я никогда не требовал, что должен играть, я просто заслуживал быть там вместо других игроков. То есть, были оправдания, но все они были жалкими. Почему я проводил 50 матчей за «Рому», если вел ту же жизнь, за которую меня критиковали?

Думаю, это неправильно, когда люди говорят какие-то вещи, не разговаривая сперва со мной. Вы должны сказать мне что-либо в лицо. Мы можем поговорить, пожать друг другу руки, и вы больше не позвоните мне. Но я буду больше уважаю вас, чем того, кто этого не сделает.

Я не плохой мальчишка. Думаю, все, кто меня знает, скажут вам, что у меня самое большое сердце из всех, кого они знают. Мне нравится, чтобы люди вокруг меня чувствовали себя хорошо, потому что я воспитывался именно таким образом», – сказал Наингголан.