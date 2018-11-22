Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Самедов: «В силу молодости и тупости отыграл всю карьеру в России»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о планах на ближайшее будущее. У футболиста заканчивается контракт со столичным клубом через 9 месяцев.

    — При вашей любви к путешествиям вы всю карьеру отыграли в нашей стране. Почему?

    — В силу молодости и, не побоюсь этого слова, тупости. Когда у меня была возможность уехать, смотрел на эту затею как на что-то дурацкое. Думал, зачем мне это? В России и так все хорошо. А сейчас уже, наверное, поздно. Хотя не исключаю таких вариантов.

    — В качестве игрока?

    — Да. Понятно, что топовые чемпионаты вряд ли проявят интерес к 34-летнему футболисту. Не знаю, как жизнь сложится. Может быть, куда-то и придется ехать. Со «Спартаком» контракт еще на девять месяцев. Когда он закончится, мне исполнится 35. В любом случае в следующем сезоне еще хочу играть.

    Источник: РБК

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.11.2018 06:59
    Рекомендуем
    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1340

      ruded 22 ноября 2018, 17:19

      "Кайрат" ждет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 ноября 2018, 16:47

      Пожалу взяли бы тупоко в третьей итальянской лиге играть. Недавно писали, что только из Зенита таких по низшим иносранным лигам больше 30 челов ошивается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 22 ноября 2018, 16:42

      Всю карьеру бегал из клуба в клуб: где больше предложат, туда и побежит. В Европе бы и половину не заработал, сколько в России.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 22 ноября 2018, 15:38

      Сознался в тупости....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 15:14

      Пора заканчивать Александр. Тем более у тебя есть свой бизнес.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 22 ноября 2018, 15:02

      Да ладно прибедняться))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 ноября 2018, 11:52

      За бугор... Эти футболисты о чём-нибудь ещё умеют думать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 22 ноября 2018, 11:18

      Ни кто не смотрит, что проблема гораздо шире.
      Лимит поставил крест на многих поползновениях выехать за бугор.
      Рос паспорт творит чудеса.И мы помним кто проталкивал эту идею.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +537

      Бан 22 ноября 2018, 11:10

      Название статьи, как всегда не соответствует смыслу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      озеров 22 ноября 2018, 10:19

      Глупые вы люди. Наши уже не молодые и тупые. Заработали денег себе, внукам и правнукам. За границей с такой игрой они и нафиг ни кому не нужны.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 