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    Защитник сборной Уэльса Локьер сыграл в двух матчах за 26 часов

    «Бристоль Роверс» уступил «Барнету» со счетом 1:2 в переигровке первого раунда Кубка английской лиги.

    Центральный защитник хозяев Том Локьер вышел на поле 79-й минуте – 26 часов после выхода в стартовом составе сборной Уэльса на товарищеский матч с командой Албании (0:1).

    Первый матч начался в 22:00 по московскому времени, второй – в 22:45.

    Воспитанник «Кардиффа» Локьер пополнил академию «Бристоля» в 2011 году, а год спустя заключил с клубом взрослый контракт.

    В текущем клубном сезоне 23-летний валлиец забил три гола в 17-ти матчах всех турниров.

    Источник: Бомбардир

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    22.11.2018 01:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14428

      Skull_Boy 22 ноября 2018, 06:20

      Только у нас ноют, что проводят 2 матча за 4 дня, у тут всего прошли сутки и он не слова не сказал

      1
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      Рейтинг: +3776

      Черкизовский Кот 22 ноября 2018, 04:43

      Футбольный фильм ужасов "26 часов спустя"...

      0
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