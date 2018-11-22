Защитник сборной Уэльса Локьер сыграл в двух матчах за 26 часов

«Бристоль Роверс» уступил «Барнету» со счетом 1:2 в переигровке первого раунда Кубка английской лиги.

Центральный защитник хозяев Том Локьер вышел на поле 79-й минуте – 26 часов после выхода в стартовом составе сборной Уэльса на товарищеский матч с командой Албании (0:1).

Первый матч начался в 22:00 по московскому времени, второй – в 22:45.

Воспитанник «Кардиффа» Локьер пополнил академию «Бристоля» в 2011 году, а год спустя заключил с клубом взрослый контракт.

В текущем клубном сезоне 23-летний валлиец забил три гола в 17-ти матчах всех турниров.