Газзаев – о поражении России: «У Швеции было тотальное преимущество во всем»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев назвал закономерным поражение российской команды от Швеции в заключительном туре Лиги наций.

«Сборная Швеции закономерно победила, по игре она была сильнее, своими активными действиями шведские футболисты посадили нашу команду в оборону, играли компактно, прессинговали практически все 45 минут первого тайма. У соперника было тотальное преимущество во всех компонентах игры: контроле мяча, создании голевых ситуаций, скорости.

Если кого-то отмечать после матча у нас, то только Лунева, полевые игроки практически ничего опасного не сделали – единственный момент был в первом тайме, когда Ионов вышел «один на один». Говорить о какой-то содержательной игре я не могу.

Надо сегодня думать о том, что мы четвертьфиналисты чемпионата мира, у национальной сборной совсем другая репутация, которую надо подтверждать в каждой игре», – сказал Газзаев.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Швеция – Россия завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Швеция по итогам турнира обошла Россию в таблице, выйдя в Лигу А.

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