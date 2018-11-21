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    Газзаев – о поражении России: «У Швеции было тотальное преимущество во всем»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев назвал закономерным поражение российской команды от Швеции в заключительном туре Лиги наций.

    «Сборная Швеции закономерно победила, по игре она была сильнее, своими активными действиями шведские футболисты посадили нашу команду в оборону, играли компактно, прессинговали практически все 45 минут первого тайма. У соперника было тотальное преимущество во всех компонентах игры: контроле мяча, создании голевых ситуаций, скорости.

    Если кого-то отмечать после матча у нас, то только Лунева, полевые игроки практически ничего опасного не сделали – единственный момент был в первом тайме, когда Ионов вышел «один на один». Говорить о какой-то содержательной игре я не могу.

    Надо сегодня думать о том, что мы четвертьфиналисты чемпионата мира, у национальной сборной совсем другая репутация, которую надо подтверждать в каждой игре», – сказал Газзаев.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Швеция – Россия завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Швеция по итогам турнира обошла Россию в таблице, выйдя в Лигу А.

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    Источник: ТАСС

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    21.11.2018 11:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 16:31

      По ходу матча прослеживалась та самая ничья ,которая сидела в головах у всех наших футболистов. После пропущенного мяча перестроится так и не сумели.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 ноября 2018, 13:04

      спасибо пёс очень доходчиво объяснил успокоил нас Лучше скажи какого хера не играют и про космос лысого скажи что у него там в голове когда он уже свалит

      1
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 21 ноября 2018, 12:58

      Пока у нас такие вот будут футболом заниматься, толку не будет

      1
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 21 ноября 2018, 12:42

      У Газа теперь другой профиль-филосовствовать...
      А то,что звоночек прозвенел с Германией ,как то пох.
      Не знаю ,может согревала мысля,что нужна всего лишь ничья?
      Хотя все ее отрицали....
      на носу ЧЕ..короче,все опять начинать сначала!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > alex1951 21 ноября 2018, 16:12

      Звоночек звенел с Уругваем.)))

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      Рейтинг: +799

      амани 21 ноября 2018, 12:25

      Было полнейшее преимущество, Вы -же спецы, сделайте так чтобы ее не было! Учите , готовьте , Вам за это бабки платят! Или ты думаешь Путину лизнул, футболисты народятся?.....

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 ноября 2018, 11:44

      Газзаев, то, что ты сказал, мы и сами видели, где анализ и выводы о
      команде, ее подготовке и работе тренерского штаба и гл тренера?
      Какие предложения?

      2
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