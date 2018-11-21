Пепе: «Кроме Роналду в составе Португалии есть и другие качественные игроки»

Защитник «Бешикташа» и сборной Португалии Пепе считает, что его команда справляется с поставленными задачами и без участия форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Не секрет, что всегда хорошо иметь в составе Криштиану Роналду. Но наша команда доказала, что кроме него у нас в составе есть и другие качественные игроки.

На протяжении этих сборов их дух был очень позитивным, но мы должны быть скромными и уважать другие команды, которые вышли в финал четырех Лиги наций», – заявил Пепе.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Португалия – Польша завершился со счетом 1:1. Роналду не играл за национальную команду с чемпионата мира-2018.