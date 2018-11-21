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    Пепе: «Кроме Роналду в составе Португалии есть и другие качественные игроки»

    Защитник «Бешикташа» и сборной Португалии Пепе считает, что его команда справляется с поставленными задачами и без участия форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    «Не секрет, что всегда хорошо иметь в составе Криштиану Роналду. Но наша команда доказала, что кроме него у нас в составе есть и другие качественные игроки.

    На протяжении этих сборов их дух был очень позитивным, но мы должны быть скромными и уважать другие команды, которые вышли в финал четырех Лиги наций», – заявил Пепе.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Португалия – Польша завершился со счетом 1:1. Роналду не играл за национальную команду с чемпионата мира-2018.

    Источник: RTP

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    21.11.2018 09:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 21 ноября 2018, 10:50

      Небось и есть более адекватные защитники нежели ты. Везде тянут молодеж в состав сборной. Почти. Сборная России это исключение была когдато сб. России а теперь сборная СнГ какая то бразильская

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