Радимов: «Светлое пятно – это то, что никто из наших футболистов не бросил играть»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов нашел положительные моменты в игре национальной команды после поражения от Швеции в матче Лиги наций.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Швеция – Россия завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Швеция по итогам турнира обошла Россию в таблице, выйдя в Лигу А.

– Светлое пятно в игре сборной России? Дзюба сказал, что вопросов нет только к Луневу.

– Светлое пятно – это то, что никто из наших футболистов не бросил играть. Они отдали все свои силы. Просто на ноябрь они уже могли показать совсем немного… Очень уставшая команда.

– Сборная подпортила впечатление от великолепного чемпионата мира?

– Нет, что вы? Эта сборная заслужила только добрых слов! Доставила нам много положительных эмоций. Игроки сделали все, что могли. Просто такие матчи случаются у всех.

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