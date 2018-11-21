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    Радимов: «Светлое пятно – это то, что никто из наших футболистов не бросил играть»

    Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов нашел положительные моменты в игре национальной команды после поражения от Швеции в матче Лиги наций.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Швеция – Россия завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Швеция по итогам турнира обошла Россию в таблице, выйдя в Лигу А.

    – Светлое пятно в игре сборной России? Дзюба сказал, что вопросов нет только к Луневу.

    – Светлое пятно – это то, что никто из наших футболистов не бросил играть. Они отдали все свои силы. Просто на ноябрь они уже могли показать совсем немного… Очень уставшая команда.

    – Сборная подпортила впечатление от великолепного чемпионата мира?

    – Нет, что вы? Эта сборная заслужила только добрых слов! Доставила нам много положительных эмоций. Игроки сделали все, что могли. Просто такие матчи случаются у всех.

    Дзюба провалил ключевые моменты. Сборная могла не проиграть

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.11.2018 08:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 ноября 2018, 17:20

      Радимов как бог наш лучезарный какие слова плывут от него СВЕТЛОЕ ПЯТНО а на деле если снять штаны оно грязное

      0
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      Рейтинг: +80

      СК 21 ноября 2018, 16:49

      Он что, матч не смотрел?!

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 12:59

      Все что могли - сделали и на том спасибо.

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      Рейтинг: +799

      амани 21 ноября 2018, 11:45

      Шведы полностью переиграли сборную, не было и намека , даже на ничью! Ключевые игры сборная проигрывает! Рано поверили , что сборная решила , если не играть, то хотя бы бороться на поле! В чемпионате есть много футболистов , лучше чем в составе сборной. без перемен, ничего не получится!

      0
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      Рейтинг: +3782

      anatolich72 21 ноября 2018, 11:14

      Какая чушь, они и не играли,надо этих пешеходов штрафовать за такое ,дзюба0 , забоолотный--0, тренера вообще нет,есть чабан с отарой.

      1
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 21 ноября 2018, 10:56

      Просто они и не начинали играть

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 21 ноября 2018, 10:16

      А тёмное, то что кроме Дзюбы, Кузяева и немного Ари в концовке матча никто и не играл толком....Как можно усилить игру в атаке выпустив Комболова? Как можно слепо доверять Заболотному и Полозу, на двоих за год забивших столько сколько забил Ари или Чалов за 3 месяца каждый....тьфу...даже говорить не охото!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 ноября 2018, 09:43

      Там одни пятна, а просвета пока не видно...

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      Рейтинг: +2336

      den161 21 ноября 2018, 09:42

      Они разве начинали играть вчера??? я и моменты то не вспомню, кроме ионова, которых, лошара, должен был забивать. Стояли у себя дома всю игру...

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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 21 ноября 2018, 09:32

      Да, может быть, лучше бы уже и бросили... в смысле - совсем. А то после этой нелепой случайности - четвертьфинала ЧМ - вспухли какие-то надежды непонятно откуда, Черчесова стали называть ТРенером (не просто с БОЛЬШОЙ буквы Т. а уже и Р... хз, может кто-то и Е)... а, в общем-то, мало что поменялось, если смотреть на результаты и игру - в целом, хотя бы этот год к прошлому.

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      Рейтинг: +6641

      ALeX-161-rus > momwig_ 21 ноября 2018, 10:38

      Согласен

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