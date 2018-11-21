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    Мостовой – о травмах Черышева: «Это особенности его организма и с этим сложно что-то сделать»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил перспективы полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева в текущем чемпионате Испании.

    «Черышев столкнулся со старыми проблемами. Сложно вспомнить сезон, который Денис провел с первого до последнего матча, не прерываясь на лечение.

    Но это не его вина, а особенности его организма, конституции. С этим сложно что-то сделать.

    Сейчас невозможно спрогнозировать дальнейшие перспективы полузащитника в «Валенсии» – пока непонятно, будет ли клуб выкупать его контракт. Все будет зависть от физических кондиций и здоровья Дениса», – считает Мостовой.

    В текущем сезоне Черышев провел шесть матчей в испанской Примере, забив в них один гол отдав одну результативную передачу.

    Источник: «Известия»

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    21.11.2018 07:57
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