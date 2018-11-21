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    Черчесов: «Сборная все матчи в году провела на достаточно хорошем уровне. Главное, чтобы меня сейчас правильно поняли»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги года для национальной команды.

    «Год еще идет. Если год сборной брать, то были хорошие чемпионат мира-2018 и Лига наций. У нас столько же очков, сколько у шведов, им повезло больше. Все матчи провели на достаточно хорошем уровне, хотели выйти в Лигу А.

    Главное, чтобы меня сейчас правильно поняли. Против такой команды, как Германия, и такой хорошей домашней команды, как Швеция, играть без подготовки тяжело. Тем более у нас не было семерых-восьмерых игроков, у шведов все игроки тут были с самого начала», – сказал Черчесов.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Швеция – Россия завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Швеция по итогам турнира обошла Россию в таблице, выйдя в Лигу А.

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    Источник: Sports.ru

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    21.11.2018 07:43
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 21 ноября 2018, 12:03

      С оптимальным составом сборной дома ничью со шведами на тоненького выжали, первый тайм лучше мы отыграли, второй Шведы, тут же с игроками которые на голову слабее шведских ловить было нечего. Созидательной функции нести было некому, два паса и потеря. Максимум бы на 0-0 отбились, но и тут Шведы на стандарте переиграли.

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      Рейтинг: +799

      амани 21 ноября 2018, 12:02

      ну нет игры у сборной и не было, на ЧМ у кого выиграли, у Сауд-Ара, Египта и все, это достижение? с Испанией ? , раз в году и палка стреляет, ВСЕ! Швеция стабильный середняк в футболе и они имели над сборной России , тотальное преимущество! Вратари всегда были хорошие, но не ужели нельзя найти еще 10 человек, которые умеют играть в футбол и добиваться результата?

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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj > амани 21 ноября 2018, 12:08

      10 нашли, но они почти все травмированные, а вот еще 10 такого же уровня к сожалению у нас нет.
      Да и Хорватию вы забыли, мы им не проиграли в "футбол", вообще считаю это лучшей игрой на ЧМ нашей сборной, хоть и не прошли по пенальти.
      Да и напомнить вам стоила, что Швеция тоже в 1/4 ЧМ была, куда более именитые команды не попали.

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      Рейтинг: +799

      амани > FanatSerj 21 ноября 2018, 12:18

      к сожалению, вот и я об этом.....есть молодые талантливые ребята, их нужно развивать , а у нас что, результат сегодня , на поле выпускают возрастного футболиста , он более опытный , а если выпускать молодого, то хотя бы скорость возрастет, пусть он ошибется, раз, два, научить нужно, а унас нет, парня загнабят и все , потерялся паренек и так поступают все клубы в России,

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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj > амани 21 ноября 2018, 13:47

      эти проблема не сборная должна решать, а больше клуб (если оно ему надо), вот как раз в сборной должен быть сиюминутный результат, должны играть сильнейшие на данный момент и опыт тут тоже важен, хоть он русифицированный хоть коренной.

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      Рейтинг: +799

      амани > FanatSerj 28 ноября 2018, 01:29

      я и говорил о клубах, сборная уже потом, когда опыта наберется, год-два

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 21 ноября 2018, 09:59

      После поражений Черчесов всегда успокаивает -у насвсё нормально!-но о своих ошибках никогда не скажет! А их у него воз и маленькая тележка! Своей вины в поражениях команды как небыло, так и нет!

      2
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      Рейтинг: +17

      Dilasse 21 ноября 2018, 09:58

      Если отбросить эмоции, то по сути он прав.

      0
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 21 ноября 2018, 09:43

      Что ни говори, а Черчесов безумен.... Мы без подготовки? А другие команды, что, как то по-особому в мире живут? Или Германия выставила свой МОЩНЫЙ состав? Проиграли молодёжке!!!! Что такое Швеция на сегодняшний день? АБЫ ЧТО!!! Значит Россия, ХУЖЕ ХУДШЕГО!!! Чего этот усач порет чушь, фиг его знает!!!! НА СВАЛКУ!!!!

      -2
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      Рейтинг: +17

      Dilasse > Правдоруб100 21 ноября 2018, 10:02

      У Германии и второй и третий состав могут играть на том же уровне, что и основа. У нас, к сожалению, нет. И сомневаюсь, что это проблема Черчесова. Это скорее проблема качества игроков в принципе.

      0
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      Рейтинг: +239

      nirita 21 ноября 2018, 09:31

      И это он говорит, что шведам повезло? Ни ума, ни фантазии.

      0
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 21 ноября 2018, 07:55

      Набрал игрочков под свой мозг.Заслуженный фиаско.

      0
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 21 ноября 2018, 07:49

      А в России со всеми своими игроками ,чё ты делал? Что не выйграют то тот матч?

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      Рейтинг: +26

      любитель1982 21 ноября 2018, 07:49

      бла бла бла..у тебя есть деревяшка безмозговая

      2
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