Черчесов: «Сборная все матчи в году провела на достаточно хорошем уровне. Главное, чтобы меня сейчас правильно поняли»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги года для национальной команды.

«Год еще идет. Если год сборной брать, то были хорошие чемпионат мира-2018 и Лига наций. У нас столько же очков, сколько у шведов, им повезло больше. Все матчи провели на достаточно хорошем уровне, хотели выйти в Лигу А.

Главное, чтобы меня сейчас правильно поняли. Против такой команды, как Германия, и такой хорошей домашней команды, как Швеция, играть без подготовки тяжело. Тем более у нас не было семерых-восьмерых игроков, у шведов все игроки тут были с самого начала», – сказал Черчесов.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Швеция – Россия завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Швеция по итогам турнира обошла Россию в таблице, выйдя в Лигу А.

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