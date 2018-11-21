Черчесов – о Чалове: «Даем ему время сначала обжиться в сборной»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, почему не использовал в последних играх форварда ЦСКА Федора Чалова.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Швеция – Россия завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Швеция по итогам турнира обошла Россию в таблице, выйдя в Лигу А.

– Почему не дали время Чалову? Все форварды поиграли.

– Он молодой игрок, который потихоньку обживается в коллективе. Мы ему даем время сначала обжиться. Потом он будет выходить на матчи.

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