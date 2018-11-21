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    Черчесов – о Чалове: «Даем ему время сначала обжиться в сборной»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, почему не использовал в последних играх форварда ЦСКА Федора Чалова.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Швеция – Россия завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Швеция по итогам турнира обошла Россию в таблице, выйдя в Лигу А.

    – Почему не дали время Чалову? Все форварды поиграли.

    – Он молодой игрок, который потихоньку обживается в коллективе. Мы ему даем время сначала обжиться. Потом он будет выходить на матчи.

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    Источник: Sports.ru

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    21.11.2018 06:33
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 23 ноября 2018, 14:39

      Черчесов свою важность показывает.

      0
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      Рейтинг: +2695

      АЛЕКС 58 21 ноября 2018, 15:45

      Половина клубов РФПЛ сыграла бы достойнее против шведов,чем сброд Черчеса!

      1
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      Рейтинг: +12162

      BRO_football 21 ноября 2018, 15:13

      А как Чалов обживаться будет, если матчей у Сборной России ещё минимум год не будет? Какой смысл от того, что Чалов постоянно сидит на лавке?

      2
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      Рейтинг: +80

      СК > BRO_football 21 ноября 2018, 16:17

      Да, это так отговорка! Ведь с немцами Черчесов мог бы, конечно, и попробовать, да не захотел!

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      Рейтинг: +965

      arok 21 ноября 2018, 13:19

      Ага!!!! Чалов на банке сидит, зато Комболов в основе, слов нет, цирк мягко говоря!!!!!! Когда если не сейчас давать талантливому пацану раскрывать свой потенциал!!!!!Стасик не чуди и дай возможность Чалову себя показать, я уверен он стрельнит!!!!

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 12:26

      Чем обжиться в сборной ,лучше дать возможность выйти им на поле ,хотя бы в товарищеских матчах.

      3
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      Рейтинг: +257

      Swamp_07 21 ноября 2018, 12:19

      Ну сам Черчесов не плохо обжился!

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 ноября 2018, 11:34

      Черчесову пора прощаться со сборной РФ, это не тренер, за такое время
      работы главным тренером, не подготовить необходимый достойный резерв
      для команды и не использовать имеющийся резерв и даже его не попробо-
      вать в товарищеских играх, ну это просто пи**дец.

      4
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      Рейтинг: +103

      pasha-ansh@mail.ru > vladimir-7 21 ноября 2018, 13:17

      Черчес не может готовить резерв, он берёт из того, что есть в РПЛ, а в резерве кроме Чалова - пусто

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 21 ноября 2018, 09:36

      Мдааааа....****, великий стратег... а не в игре ли обживаются и вливаются в команду, тренерские схемы, да и вообще? Лучшего бомбардира на лавке мариновать надо уметь, думать как Стас... это же писец, м...к вы Стаснислав!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 ноября 2018, 09:18

      Чалов будет играть при другом тренере в сборной , а при Стасе он будет только обживаться...

      5
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 21 ноября 2018, 08:59

      Щас допривыкается и тебя попрут

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