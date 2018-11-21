Нигматуллин: «Не показалось, что мы вернулись в те времена с плохой игрой, которые были перед ЧМ-2018»

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение команды Станислава Черчесова от шведов (0:2) в Лиге наций.

«Мне не показалось, что мы вернулись в те времена с плохой игрой, которые были перед чемпионатом мира. Критику в адрес сборной вы от меня не услышите. Многое задуманное не получилось в этой игре. У нас были моменты, которые мы не реализовали. Забей Дзюба и Ионов, то счет был бы в нашу пользу.

Я думаю, мы пострадали из-за кадровых потерь. У нас выбыло много лидеров.

Лучше ли для нас тот факт, что мы остались в дивизионе B? Я знаю Черчесова и его максимализм. Он любит побеждать и идти дальше. Мы остались при своих. Есть над чем работать», – сказал Нигматуллин.

Главные выводы по матчу Швеция – Россия

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