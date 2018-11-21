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    Нигматуллин: «Не показалось, что мы вернулись в те времена с плохой игрой, которые были перед ЧМ-2018»

    Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение команды Станислава Черчесова от шведов (0:2) в Лиге наций.

    «Мне не показалось, что мы вернулись в те времена с плохой игрой, которые были перед чемпионатом мира. Критику в адрес сборной вы от меня не услышите. Многое задуманное не получилось в этой игре. У нас были моменты, которые мы не реализовали. Забей Дзюба и Ионов, то счет был бы в нашу пользу.

    Я думаю, мы пострадали из-за кадровых потерь. У нас выбыло много лидеров.

    Лучше ли для нас тот факт, что мы остались в дивизионе B? Я знаю Черчесова и его максимализм. Он любит побеждать и идти дальше. Мы остались при своих. Есть над чем работать», – сказал Нигматуллин.

    Главные выводы по матчу Швеция – Россия

    Дзюба провалил ключевые моменты. Сборная могла не проиграть

    Источник: Sport24

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    21.11.2018 01:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 12:05

      Слабое утешение.

      1
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      Рейтинг: +17

      Dilasse 21 ноября 2018, 10:11

      Нормальный адекватный человек. Молодец.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 ноября 2018, 09:15

      Когда нет игры и куража, на пруху и везуху рассчитывать не стоит...

      2
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 21 ноября 2018, 08:32

      в истории ЧМ немало историй, которые являются сказкой для его участников. Потом эти команды возвращались на исходную. В этом нет ничего странного или нового.

      1
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 21 ноября 2018, 07:47

      Слепой котёнок

      1
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 21 ноября 2018, 07:02

      Выиграли у двух слабейших команд на ЧМ, на огромном везении, вытащили игру с Испанией, и кто то посчитал что наша сборная на уровне грандов, а Черчесов великий тренер? Наша сборная сейчас там где ей с такой игрой всегда было место - группа В.

      3
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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > oyabun 21 ноября 2018, 09:55

      Тут не согласен.Просто во вчерашнем матче не было креатива,так как сборная понесла ряд потерь.Если бы были здоровы Фернандес,Головин,Черышев и Зобнин была бы другая игра.К сожалению у нас нет игроков такого уровня им на замену.Почему Черчесов не наигрывает Миранчуков мне не понятно.

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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 21 ноября 2018, 05:13

      Да откройте вы уже глаза, игры не было не до чм, не после, не во время, просто повезло с жеребьевкой и попаданием на команды, которые были еще хуже нашей сборной, тот же Уругвай показал где место. Усача давно нужно выгнать, это не тренер, да и команду строить заново, с нуля, пока время есть до евро, но был же РЕЗУЛЬТАТ(при отсутствии игры), и теперь как говно в проруби будем болтаться лет 5, пока не забудут.

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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 > Serg54-45 21 ноября 2018, 20:08

      Согласен полностью....

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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 21 ноября 2018, 02:08

      100%

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