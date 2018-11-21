Черчесов: «Хотели выйти в высшую лигу. Но как сложилось – так сложилось»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог поражению от команды Швеции в Лиге наций.

– Как можно оценить выступление в Лиге наций? Были близки к выходу в лигу A...

– Ну, естественно, нам хотелось пройти дальше, потому что хотели играть в высшей лиге, или как это называется. Другое дело, что как сложилось – так сложилось. Очки мы поделили: семь у них, семь у нас. Но, к сожалению, между нами так сложилось, что они нас выиграли, а мы нет.

– Полоз и Ионов вышли с первых минут. Это было желание играть в контратаку?

– Ну да, естественно, потому что мы знали, что – и так в принципе получилось, потому что первый матч с турками шведы начали второй тайм помощнее играть, после перерыва, то мы знали, что они два матча через три [дня] не выдержат, знали, что они первые минуты будут помощнее играть, и хотели сыграть на контратаках.

Судья две желтые карточки не дал, мы хорошо могли выйти как раз. Полоза и Ионова – обоих остановили, судья даже не среагировал. Не знаю, чем бы это все закончилось.

Первый момент имели мы хороший реальный голевой, но, к сожалению, не забили и в конце тайма пропустили стандарт. Хотя мы к стандартам готовились и обращали на эти вещи внимание.

– У сборной было на два дня больше на подготовку, с Германией играли 15-го числа, а шведы...

– Это ни о чем не говорит абсолютно.

– То есть, надежды на превосходство в свежести не было?

– Да нет, потому что мы об этом даже не задумывались. Есть игра, к ней надо готовиться. Мы готовились по-своему, они – по-своему. Есть индивидуальные вещи, которые на времени сказываются.

К сожалению, дома им было полегче, чем у нас. В Калининграде очень качественная игра была, но не выиграли.

По итогам встречи россияне остались в Лиге B, шведы вышли в дивизион А.

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