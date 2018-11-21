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    Черчесов: «Хотели выйти в высшую лигу. Но как сложилось – так сложилось»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог поражению от команды Швеции в Лиге наций.

    – Как можно оценить выступление в Лиге наций? Были близки к выходу в лигу A...

    – Ну, естественно, нам хотелось пройти дальше, потому что хотели играть в высшей лиге, или как это называется. Другое дело, что как сложилось – так сложилось. Очки мы поделили: семь у них, семь у нас. Но, к сожалению, между нами так сложилось, что они нас выиграли, а мы нет.

    – Полоз и Ионов вышли с первых минут. Это было желание играть в контратаку?

    – Ну да, естественно, потому что мы знали, что – и так в принципе получилось, потому что первый матч с турками шведы начали второй тайм помощнее играть, после перерыва, то мы знали, что они два матча через три [дня] не выдержат, знали, что они первые минуты будут помощнее играть, и хотели сыграть на контратаках.

    Судья две желтые карточки не дал, мы хорошо могли выйти как раз. Полоза и Ионова – обоих остановили, судья даже не среагировал. Не знаю, чем бы это все закончилось.

    Первый момент имели мы хороший реальный голевой, но, к сожалению, не забили и в конце тайма пропустили стандарт. Хотя мы к стандартам готовились и обращали на эти вещи внимание.

    – У сборной было на два дня больше на подготовку, с Германией играли 15-го числа, а шведы...

    – Это ни о чем не говорит абсолютно.

    – То есть, надежды на превосходство в свежести не было?

    – Да нет, потому что мы об этом даже не задумывались. Есть игра, к ней надо готовиться. Мы готовились по-своему, они – по-своему. Есть индивидуальные вещи, которые на времени сказываются.

    К сожалению, дома им было полегче, чем у нас. В Калининграде очень качественная игра была, но не выиграли.

    По итогам встречи россияне остались в Лиге B, шведы вышли в дивизион А.

    Главные выводы по матчу Швеция – Россия

    Дзюба провалил ключевые моменты. Сборная могла не проиграть

    Источник: Sports.ru

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    21.11.2018 01:33
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +12213

      ВетеR 21 ноября 2018, 12:19

      Последние игры сб,России отразили уровень игроков, тренера.
      Место закономерно.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 12:03

      По сравнению с игрой с немцами - 2:0 это уже успех.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12213

      ВетеR > zigbert 21 ноября 2018, 12:21

      В комментарии к интервью Арии, что со шведами сыграем гораздо лучше чем с немцами, написал, лучше,это пропустить на один мяч меньше ?))

      Так и вышло

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > ВетеR 21 ноября 2018, 13:22

      Как в воду глядел.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 21 ноября 2018, 10:17

      А что хотелтиь если с трудом набираем 1 основной состав, конкурентоспособный...как только травмы, лотаем их некачественными неравноценными заменами

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 ноября 2018, 10:03

      Вышло так как вышло, на этом все,и так сойдет

      2
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      Рейтинг: +2336

      den161 21 ноября 2018, 09:46

      ё-моё.... какая высшая лига... нам хоть из этой не вылететь бы.... Вернитесь уже на землю, люди...!!!

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 21 ноября 2018, 09:12

      хотели лучше, а получилось, как всегда - это нормалек...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 ноября 2018, 09:11

      Игрой побеждают и выходят, а не хотелками...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4984

      neveldomha 21 ноября 2018, 08:23

      Черчесов, как старая кляча из анекдота. "не шмогла я, не шмогла"

      1
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 21 ноября 2018, 07:46

      Набор слов,противоречия....Как его игроки понимают?И при этом ещё не дорабатывает! За что орден дали?Не мог в перерыве подойти к шведскому тренеру и предложить пройти в душевую?

      0
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      Рейтинг: +1211

      Серёга Краснодарский > yorgenbarenz 21 ноября 2018, 08:20

      согласен с вами . бред как он может что-то довести до игроков . как пел бы будь у нас на два дня меньше?

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 ноября 2018, 07:08

      чурбан

      5
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