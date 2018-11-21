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    Пулишич – самый молодой капитан в истории сборной США. Пресс-служба «Боруссии» сделала его Капитаном Америкой

    Сборная США в товарищеском матче играет на выезде с командой Италии (0:0, 70-я минута).

    Команду Дэйва Сарачана на матч вывел полузащитник «Боруссии» Кристиан Пулишич. В возрасте 20-ти лет, двух месяцев и двух дней он стал самым молодым капитаном в истории сборной.

    Пресс-служба немецкого клуба опубликовала в твиттере информацию о рекорде с изображением хавбека в виде персонажа Marvel Comics Капитана Америки.

    Пулишич дебютировал на взрослом международном уровне в марте 2016 года, выйдя на замену в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Гватемалы (4:0), став самым молодым игроком звездно-полосатых в истории соревнования.

    Источник: Твиттер «Боруссии»

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    21.11.2018 00:25
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