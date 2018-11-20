Шведы извинились за ошибку с фотографией Черчесова в программке

Ранее «Бомбардир» писал, что составители программки к матчу шестого тура Лиги В Лиги наций между сборными Швеции и России ошиблись с фотографией главного тренера россиян Станислава Черчесова. Шведы принесли извинения.

«Шведский футбольный союз приносит глубочайшие извинения сборной России за ошибку в предматчевой программке. Мы по ошибке поместили фото бывшего главного тренера сборной Словакии.

Обещаем, что проведем разъяснительную беседу с главным редактором данного издания», – передает ТАСС.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Сольне.