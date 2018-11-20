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    Шведы извинились за ошибку с фотографией Черчесова в программке

    Ранее «Бомбардир» писал, что составители программки к матчу шестого тура Лиги В Лиги наций между сборными Швеции и России ошиблись с фотографией главного тренера россиян Станислава Черчесова. Шведы принесли извинения.

    «Шведский футбольный союз приносит глубочайшие извинения сборной России за ошибку в предматчевой программке. Мы по ошибке поместили фото бывшего главного тренера сборной Словакии.

    Обещаем, что проведем разъяснительную беседу с главным редактором данного издания», – передает ТАСС.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Сольне.

    Источник: ТАСС

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    20.11.2018 22:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17

      Dilasse 21 ноября 2018, 10:22

      они еще умудрились врача сборной Безуглова подписать как "лекарь")))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 21 ноября 2018, 00:01

      Мало одного ящика

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 ноября 2018, 22:55

      Ящик "Абсолюта" и прощаем...

      0
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