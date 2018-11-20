В программке к матчу Швеция – Россия перепутали фото Черчесова

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сфотографировал страницу программки к матчу шестого тура Лиги В Лиги наций между сборными Швеции и России, где представлено досье главного тренера нашей команды Станислава Черчесова.

На странице видно, что шведские составители вместо фотографии нашего специалиста поместили кадр с изображением другого человека.

Встреча в Швеции начнется в 22:45 по Москве, «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.