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    В программке к матчу Швеция – Россия перепутали фото Черчесова

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сфотографировал страницу программки к матчу шестого тура Лиги В Лиги наций между сборными Швеции и России, где представлено досье главного тренера нашей команды Станислава Черчесова.

    На странице видно, что шведские составители вместо фотографии нашего специалиста поместили кадр с изображением другого человека.

    Встреча в Швеции начнется в 22:45 по Москве, «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    Источник: Твиттер Константина Генича

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    20.11.2018 21:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 11:22

      Сейчас это может даже к лучшему.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -5

      Govy 20 ноября 2018, 22:30

      Черчесов решил не светиться на этот звездный матч.....)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 20 ноября 2018, 22:25

      Так вот ты какой настоящий Космос!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo > DOCTOR PENALTY 21 ноября 2018, 01:56

      Когда наша сборная пропустила от Швеции второй мяч, Черчесов явно в Космосе летал

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