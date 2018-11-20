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    Фернандес восстановится к ближайшим матчам РПЛ

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес поможет команде в ближайших матчах РПЛ.

    В настоящее время футболист завершает процесс восстановления после сотрясения мозга, полученного в игре четвертого туре группового раунда Лиги чемпионов с «Ромой» (1:2).

    «Марио Фернандес чувствует себя нормально. Отмечается положительная динамика в процессе восстановления. Думаю, что он будет готов сыграть в ближайших матчах чемпионата России», – сказал агент игрока Жорже Машадо.

    Из-за повреждения Фернандес не сыграл за сборную России в товарищеской встрече с Германией (0:3) и не выйдет на поле в сегодняшнем матче Лиги наций со Швецией.

    Следующий матч в Премьер-лиге ЦСКА проведет с «Ахматом» на выезде в 15-м туре в пятницу, 23 ноября.

    Источник: ТАСС

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    20.11.2018 13:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -5

      Govy 20 ноября 2018, 21:55

      Кто бы сомневался.....косить и я в молодости умел)

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 20 ноября 2018, 20:23

      хороший игрок!!! здоровья ему!!!

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 20 ноября 2018, 15:33

      это хорошая новость. Ведь впереди матч ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 20 ноября 2018, 15:02

      Для медперсонала ЦСКА надо настоять что-бы Марио опять в маске поиграл какое-то время, часто ему прилетает в область лица и головы.

      1
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 20 ноября 2018, 14:51

      МАРИО! Ты нам нужен!!! ЦСКА идёт за ЗОЛОТОМ!!!

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 ноября 2018, 14:34

      единственный иностранец,кого натуролизовали к месту и времени

      1
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      Рейтинг: +2530

      Чермындыр 20 ноября 2018, 14:22

      Марио - это конечно уникальная находка была в свое время для ЦСКА. Мало того, что он очень техничный и работоспособный, так у него еще и здоровье железное, что учитывая какие проблемы в этом плане у огромного количества игроков армейцев просто удивительно. А прибавить к этому роспаспорт, полученный Марио, а так же тот факт, что его все абсолютно устраивает в ЦСКА и он при этом ни капли не снижает требований к себе, а продолжает впахивать на поле - ну тут просто можно развести руками и покачать головой от удивления. Повторюсь - уникальная находка для ЦСКА

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 ноября 2018, 13:39

      Отлично, с выздоровлением, Марио.

      1
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