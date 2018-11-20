Фернандес восстановится к ближайшим матчам РПЛ

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поможет команде в ближайших матчах РПЛ.

В настоящее время футболист завершает процесс восстановления после сотрясения мозга, полученного в игре четвертого туре группового раунда Лиги чемпионов с «Ромой» (1:2).

«Марио Фернандес чувствует себя нормально. Отмечается положительная динамика в процессе восстановления. Думаю, что он будет готов сыграть в ближайших матчах чемпионата России», – сказал агент игрока Жорже Машадо.

Из-за повреждения Фернандес не сыграл за сборную России в товарищеской встрече с Германией (0:3) и не выйдет на поле в сегодняшнем матче Лиги наций со Швецией.

Следующий матч в Премьер-лиге ЦСКА проведет с «Ахматом» на выезде в 15-м туре в пятницу, 23 ноября.