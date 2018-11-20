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    Скауты «Барселоны» следят за форвардом «Айнтрахта» Йовичем

    В услугах нападающего «Айнтрахта» из Франкфурта Луки Йовича заинтересованы сразу несколько европейских клубов.

    Ранее появилась информация, что «Бавария» присматривается к 20-летнему футболисту. К мюнхенцам присоединились «Барселона» и «Ливерпуль».

    Скауты каталонского клуба побывали на матче сборной Сербии с Черногорией (2:1) в Лиге наций УЕФА. В этой игре Йович вышел на замену на 83-й минуте.

    Серб выступает в «Айнтрахте» на правах аренды, а его принадлежат «Бенфике».

    Источник: Bild

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    20.11.2018 08:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      romarich_99 20 ноября 2018, 22:40

      В этом сезоне в огне, Айнтрахт летом выкупит и продаст втридорога

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 20 ноября 2018, 12:45

      Да

      0
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