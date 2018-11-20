Скауты «Барселоны» следят за форвардом «Айнтрахта» Йовичем

В услугах нападающего «Айнтрахта» из Франкфурта Луки Йовича заинтересованы сразу несколько европейских клубов.

Ранее появилась информация, что «Бавария» присматривается к 20-летнему футболисту. К мюнхенцам присоединились «Барселона» и «Ливерпуль».

Скауты каталонского клуба побывали на матче сборной Сербии с Черногорией (2:1) в Лиге наций УЕФА. В этой игре Йович вышел на замену на 83-й минуте.

Серб выступает в «Айнтрахте» на правах аренды, а его принадлежат «Бенфике».