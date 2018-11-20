Бородюк: «Против сборной Швеции можно играть»

вот именно можно а зачем? и так сойдёт
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк уверен, что против команды Швеции можно играть.
«С точки зрения турнирной таблицы и психологии, против сборной Швеции можно играть. Там нет таких скоростных игроков, но это атлетичная команда, которая постоянно играет в свой в футбол, ни под кого не подстраивается. Очень дисциплинированная команда», – рассказал Бородюк.
Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швеция – Россия состоится во вторник, 20 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
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