Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бородюк: «Против сборной Швеции можно играть»

    Бывший тренер сборной России Александр Бородюк уверен, что против команды Швеции можно играть.

    «С точки зрения турнирной таблицы и психологии, против сборной Швеции можно играть. Там нет таких скоростных игроков, но это атлетичная команда, которая постоянно играет в свой в футбол, ни под кого не подстраивается. Очень дисциплинированная команда», – рассказал Бородюк.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швеция – Россия состоится во вторник, 20 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Завтра против нас сыграет новый лидер «Краснодара». Он лучший футболист Швеции и не любит русские морозы

    У сборной России проблемы, но фанаты радуются вызову Щенникова

    Россия не выиграла досрочно группу Лиги наций. Но шанс все равно хороший

    Источник: «Футбол России»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2018 07:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 ноября 2018, 13:31

      вот именно можно а зачем? и так сойдёт

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 