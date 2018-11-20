Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Нойштедтер: «Россия хочет занять первое место в группе»

    Защитник сборной России Роман Нойштедтер​ рассчитывает на положительное завершение года с национальной командой.

    «Мы хотим занять первое место в своей группе и должны обыгрывать шведов. На данный момент – это наша главная цель.

    Этот год выдался очень удачным для национальной команды. Важно в заключительной игре поставить финальный аккорд», – сказал Нойштедтер.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швеция – Россия состоится во вторник, 20 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Завтра против нас сыграет новый лидер «Краснодара». Он лучший футболист Швеции и не любит русские морозы

    У сборной России проблемы, но фанаты радуются вызову Щенникова

    Россия не выиграла досрочно группу Лиги наций. Но шанс все равно хороший

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2018 07:30
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +53

      Законник 2017 21 ноября 2018, 12:15

      После игры теперь можно спросить: "Если так хотел, то почему из твоей зоны ответственности забили оба мяча?" Вас что не учили не бросаться всем на одного игрока, а надо держать каждый каждого или свою зону и отвечает за все центральный защитник или вратарь?... Это был детский сад, а не сборная, увы...(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 20 ноября 2018, 16:59

      ...победы желаю сборной России !..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 20 ноября 2018, 10:13

      можно и ничеичку сгонять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2104

      upiter622 20 ноября 2018, 08:25

      Выиграем,обязательно выиграем!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа 20 ноября 2018, 08:19

      Россия то хочет, а футболисты?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 