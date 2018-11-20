Нойштедтер: «Россия хочет занять первое место в группе»

После игры теперь можно спросить: "Если так хотел, то почему из твоей зоны ответственности забили оба мяча?" Вас что не учили не бросаться всем на одного игрока, а надо держать каждый каждого или свою зону и отвечает за все центральный защитник или вратарь?... Это был детский сад, а не сборная, увы...(((
Защитник сборной России Роман Нойштедтер рассчитывает на положительное завершение года с национальной командой.
«Мы хотим занять первое место в своей группе и должны обыгрывать шведов. На данный момент – это наша главная цель.
Этот год выдался очень удачным для национальной команды. Важно в заключительной игре поставить финальный аккорд», – сказал Нойштедтер.
Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швеция – Россия состоится во вторник, 20 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
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