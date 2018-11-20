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    «Лос-Анджелес Гэлакси» намерен сохранить Ибрагимовича. Игроком интересуется «Милан»

    Технический директор «Лос-Анджелес Гэлакси» Йован Кировски поделился мнением об игре форварда Златана Ибрагимовича и о планах клуба на игрока.

    «Ибрагимович – фантастический игрок, как для нашего клуба, так и для всей лиги. Это величайший игрок, который приезжал в американскую лигу. Он убийца, который всегда хочет забивать и побеждать.

    Его контракт не заканчивается, он действует еще год. Мы хотим, чтобы он был счастлив с нашей командой, и мы работаем над тем, чтобы он мог продолжать играть за «Гэлакси», – сказал Кировски.

    Ранее сообщалось о возможном переходе футболиста в «Милан» в зимнее трансферное окно.

    Источник: beIN Sports

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    20.11.2018 00:29
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