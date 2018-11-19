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    Стало известно время начала первых четвертьфинальных матчей Кубка России

    Определилось время начала первых матчей четвертьфинала России.

    Встреча «Оренбурга» с «Арсеналом» пройдет 28 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.

    Игры «Спартак»«Урал», «Краснодар»«Ростов» и «Локомотив»«Рубин» состоятся 5 декабря и начнутся 19:30.

    Ответные матчи пройдут в конце февраля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.11.2018 17:26
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +261

      salexeich 20 ноября 2018, 12:43

      По метеопрогнозу в Оренбурге 28 ноября всю ночь и утро будет идти сильный снег. В 16 часов температура воздуха будет минус 9-10 градусов. По регламенту матч могут отменить только при минус 15. Похоже футбол на снегу и на морозе устраивает наше руководство, зато играем, как все в Европе, где ниже нуля зимой практически не бывает. Когда же мы поумнеем?

      0
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      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 20 ноября 2018, 12:02

      в декабре конечно такое играть у нас

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      Рейтинг: -29

      gradoveivan 19 ноября 2018, 23:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://gg.gg/presdoma

      -4
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      Рейтинг: +1287

      Sky Spartak 19 ноября 2018, 21:51

      Блин три матча в одно и то же время...не посмотришь все сразу.

      1
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 19 ноября 2018, 21:40

      Глупо...Лучше бы первую игру сыграли в Ростове.В феврале у нас уже зима будет.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 ноября 2018, 20:15

      5 декабря день советской конституции.

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > vladimir-7 19 ноября 2018, 22:03

      Прямо врезался на долгую память.

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > zigbert 20 ноября 2018, 07:02

      Прожил те времена. Еще она называлась сталинской
      конституцией.

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > vladimir-7 20 ноября 2018, 20:22

      Да конечно. хотя и прошло много времени почему то не забывается.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 ноября 2018, 20:03

      5 декабря в 19-30 ну совсем ништяк?????? спасибо вам старые пердуны за заботу к клубам и всем болелам страны чтоб вы отморозили себе наконечники насовсем вы все клопы кровопийцы

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Полная Канистра 19 ноября 2018, 20:26

      Их посадить на эти матчи голой попой на холодные кресла
      гостевой трибуны и пусть они посмотрят этот футбол.

      1
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      Рейтинг: +6885

      Антибиотик 19 ноября 2018, 19:46

      Этим людям нужно в постели лежать и таблетки пить, а они календарь составляют.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 ноября 2018, 19:10

      Митрофанушек из РФС обязать присутствовать на всех матчах, распределив их на эти игры. Пусть сидят вместе с рядовыми болельщиками на трибунах и морозят свои фаберже. Может тогда научатся составлять календарь чемпионата и не мудрить с розыгрышем Кубка.

      4
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      Рейтинг: +1709

      Краса 19 ноября 2018, 18:56

      В феврале на Урале играть ..... чекнулись!!

      3
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