Стало известно время начала первых четвертьфинальных матчей Кубка России

По метеопрогнозу в Оренбурге 28 ноября всю ночь и утро будет идти сильный снег. В 16 часов температура воздуха будет минус 9-10 градусов. По регламенту матч могут отменить только при минус 15. Похоже футбол на снегу и на морозе устраивает наше руководство, зато играем, как все в Европе, где ниже нуля зимой практически не бывает. Когда же мы поумнеем?
Определилось время начала первых матчей четвертьфинала России.
Встреча «Оренбурга» с «Арсеналом» пройдет 28 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.
Игры «Спартак» – «Урал», «Краснодар» – «Ростов» и «Локомотив» – «Рубин» состоятся 5 декабря и начнутся 19:30.
Ответные матчи пройдут в конце февраля.