Стало известно время начала первых четвертьфинальных матчей Кубка России

Определилось время начала первых матчей четвертьфинала России.

Встреча «Оренбурга» с «Арсеналом» пройдет 28 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Игры «Спартак» – «Урал», «Краснодар» – «Ростов» и «Локомотив» – «Рубин» состоятся 5 декабря и начнутся 19:30.

Ответные матчи пройдут в конце февраля.