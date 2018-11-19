Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Шаронов: «Это`О – самый умный форвард, которого я встречал. Поражало, как он работает в штрафной без мяча»

    Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов вспомнил о победе над «Барселоной» (2:1) в групповом раунде Лиги чемпионов в 2009 году и рассказал, против кого из футболистов каталонцев было играть сложнее всего.

    «Если честно, то могли и проиграть. Но так бывает – Бердыев очень серьезно готовился к тому матчу, а мы воплотили его замыслы, сделали все, что от нас зависело. В раздевалке он не выдержал. Увидев, что все молча сидят, сказал нам: «Вы чего не радуетесь? Только что «Барселону» обыграли!» Я тогда реально не понимал, что произошло и кого мы обыграли. Такое состояние было – даже не знаю, как объяснить.

    Больше всего у игроков «Барсы» поразила скорость игры. А еще – уровень принятия решений, особенно у Хави, Иньесты и Бускетса. Обычно все говорят, что «Барса» играет в контроль мяча. На самом деле, нет. Просто болельщики так видят. Их цель – забивать мячи, создавая преимущество на одном фланге или ведя игру через середину. А еще – грамотно используя пространство. То, как это делают они, другие просто не могут.

    Против кого было играть сложнее всего? Самуэль Это`О. Поражало, как он работает в штрафной без мяча. У него манера такая – сначала усыпляет, выключается, а потом резко взрывается, продумывая каждое действие. Самый умный нападающий, которого я встречал за всю карьеру», – сказал Шаронов.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2018 15:16
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 19 ноября 2018, 19:06

      Денисов по мировым стандартам ниже среднего по технике, но выше среднего по работоспособности в лучшие свои годы. Но язык у него шёл намного впереди его уровня.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > ТОЛЬКО ФУТБОЛ 19 ноября 2018, 20:47

      По работоспособности он не снижает планку все эти годы. Я сам удивлялся, почему Зенит его так легко отпустил. Видимо, считали так же, как и ты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 19 ноября 2018, 16:59

      Это`О считал себя самым умным не только на поле, но и вне него. Денисов этого не знал. Итог - продажа сильнейших футболеров и смена вектора развития.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 19 ноября 2018, 15:56

      Денисов: «Это`О – самый умный форвард, которого я встречал. Поражало, как он работает в раздевалке без мяча»

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 