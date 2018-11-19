Шаронов: «Это`О – самый умный форвард, которого я встречал. Поражало, как он работает в штрафной без мяча»

Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов вспомнил о победе над «Барселоной» (2:1) в групповом раунде Лиги чемпионов в 2009 году и рассказал, против кого из футболистов каталонцев было играть сложнее всего.

«Если честно, то могли и проиграть. Но так бывает – Бердыев очень серьезно готовился к тому матчу, а мы воплотили его замыслы, сделали все, что от нас зависело. В раздевалке он не выдержал. Увидев, что все молча сидят, сказал нам: «Вы чего не радуетесь? Только что «Барселону» обыграли!» Я тогда реально не понимал, что произошло и кого мы обыграли. Такое состояние было – даже не знаю, как объяснить.

Больше всего у игроков «Барсы» поразила скорость игры. А еще – уровень принятия решений, особенно у Хави, Иньесты и Бускетса. Обычно все говорят, что «Барса» играет в контроль мяча. На самом деле, нет. Просто болельщики так видят. Их цель – забивать мячи, создавая преимущество на одном фланге или ведя игру через середину. А еще – грамотно используя пространство. То, как это делают они, другие просто не могут.

Против кого было играть сложнее всего? Самуэль Это`О. Поражало, как он работает в штрафной без мяча. У него манера такая – сначала усыпляет, выключается, а потом резко взрывается, продумывая каждое действие. Самый умный нападающий, которого я встречал за всю карьеру», – сказал Шаронов.