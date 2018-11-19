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    «Реал» рассматривает кандидатуры Иглесиаса, Гомеса и Кавани

    «Реал» намерен приобрести нападающего в зимнее трансферное окно.

    Президент клуба Флорентино Перес сомневается в отношении Мариано Диаса и, как ожидается, постарается усилить атаку мадридцев в январе. Перес будет стараться подписать форварда из чемпионата Испании без больших вложений.

    В сфере интересов мадридского клуба – Борха Иглесиас («Эспаньол») и Максимилиано Гомес («Сельта»).

    «Реал» также рассматривает нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, но его цена считается слишком высокой для зимнего трансферного окна.

    Источник: Sport.es

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    19.11.2018 14:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 19 ноября 2018, 19:42

      Пойдут только для глубины состава.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 ноября 2018, 17:01

      Ну, Иглесиасы и Гомесы мало чем помогут Реалу. Первый раз что-ли. Своих полно напов, ничуть не хуже, пусть их чаще на поле выпускают.

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      Рейтинг: +12484

      DeStar 19 ноября 2018, 16:14

      отлично, рассматриваем местных по дешевке. Круто, лямов за 20 купим стоящего форварда , который заменит роналду!

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