«Реал» рассматривает кандидатуры Иглесиаса, Гомеса и Кавани

«Реал» намерен приобрести нападающего в зимнее трансферное окно.

Президент клуба Флорентино Перес сомневается в отношении Мариано Диаса и, как ожидается, постарается усилить атаку мадридцев в январе. Перес будет стараться подписать форварда из чемпионата Испании без больших вложений.

В сфере интересов мадридского клуба – Борха Иглесиас («Эспаньол») и Максимилиано Гомес («Сельта»).

«Реал» также рассматривает нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, но его цена считается слишком высокой для зимнего трансферного окна.