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    «Интер» оценил 18-летнего хавбека «Брешии» Тонали в 15 миллионов

    Руководство «Интера» предложило за 18-летнего полузащитника «Брешии» Сандро Тонали 15 миллионов евро плюс бонусы. «Брешия» рассчитывает выручить от продажи своего игрока не менее 25 миллионов.

    Известно, что ранее «Рома» делала предложение, которое составило 12 миллионов евро плюс около 4 миллионов в качестве бонусов. В футболисте заинтересованы и клубы из Европы – «Манчестер Сити», «Челси» и «Монако».

    18-летний юниор – в сборной Италии. Его сравнивают с Пирло

    Источник: Football Italia

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    19.11.2018 10:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4

      tsarkandrey 19 ноября 2018, 15:40

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      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 19 ноября 2018, 15:13

      Пока не золотой но уже дорогой паренек.

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      Рейтинг: +246

      RLoko 19 ноября 2018, 11:20

      видимо есть за что.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 ноября 2018, 11:15

      Не видел его в игре. Но видно уже мальчик хорош, что на него претендуют лидеры итальянского футбола, предлагая большие деньги.

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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 19 ноября 2018, 10:45

      Как-то много за 18ти летнего, да не из элиты

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