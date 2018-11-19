«Интер» оценил 18-летнего хавбека «Брешии» Тонали в 15 миллионов

Руководство «Интера» предложило за 18-летнего полузащитника «Брешии» Сандро Тонали 15 миллионов евро плюс бонусы. «Брешия» рассчитывает выручить от продажи своего игрока не менее 25 миллионов.

Известно, что ранее «Рома» делала предложение, которое составило 12 миллионов евро плюс около 4 миллионов в качестве бонусов. В футболисте заинтересованы и клубы из Европы – «Манчестер Сити», «Челси» и «Монако».

18-летний юниор – в сборной Италии. Его сравнивают с Пирло