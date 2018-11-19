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    Дзюба – о травме колена: «Если ты приехал в сборную, то ты готов»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба готов сыграть в матче Лиги наций со сборной Швеции. Футболист восстановился после травмы колена, полученной в игре чемпионата России с «Ахматом».

    «Бытует мнение, что это то колено, которое меня беспокоило раньше. Но это другое колено. В это колено произошел удар в матче с «Ахматом», очень болезненный. Получился сильный ушиб коленного сустава.

    Я здесь, я готов на 100 процентов, не может быть никаких отговорок. Если ты приехал в сборную, то ты готов. Что будет дальше, посмотрим. Сейчас я полон сил и желания. А дальше будет решать тренерский штаб. Я здесь, я приехал, я здоров», – сказал Дзюба.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швеция – Россия состоится во вторник, 20 ноября, в 22:45 по московскому времени.

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    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: РФС

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    19.11.2018 09:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -5

      Govy 19 ноября 2018, 22:47

      А в воскресенье опять уставший и замученный народный артист......

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 ноября 2018, 12:45

      Не усугубил бы травму. Пусть всё обойдётся удачно и благополучно.

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