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    Куртуа второй раз в сезоне пропустил пять голов в одном матче

    Накануне состоялся матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Швейцарии и Бельгии. Игра завершилась со счетом 5:2.

    Голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа второй раз в сезоне пропустил пять голов в одном матче. Столько же было забито в его ворота в игре 10-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (1:5).

    До этого сезона Куртуа пропускал по пять мячей за игру лишь дважды в карьере: в 2011 году в матче «Барселона» – «Атлетико» (5:0) и в 2015 году в матче «Тоттенхэм»«Челси» (5:3).

    Источник: Твиттер Педро Мартина

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    19.11.2018 06:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 19 ноября 2018, 22:48

      Тибо-мышелов,ты чё там делаешь в Реале,не заблудился ли случайно со своими чемпиёнскими то показателями???

      0
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 19 ноября 2018, 12:49

      Это , лишний раз подтверждает , Что Льорис -лучший вратарь мира на данный момент , а не распиаренные Куртуа и де Хеа и даже Нойер.

      0
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      Рейтинг: +2548

      Челнинец > САДЫЧОК 19 ноября 2018, 18:20

      Облак лучший)

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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 19 ноября 2018, 10:58

      Че это со швейцарцами.. Осмелели

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      Рейтинг: +339

      babenko1977 19 ноября 2018, 08:06

      Да пропускать стал много

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 19 ноября 2018, 07:40

      Всё ещё впереди )

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