Накануне состоялся матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Швейцарии и Бельгии. Игра завершилась со счетом 5:2.

Голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа второй раз в сезоне пропустил пять голов в одном матче. Столько же было забито в его ворота в игре 10-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (1:5).

До этого сезона Куртуа пропускал по пять мячей за игру лишь дважды в карьере: в 2011 году в матче «Барселона» – «Атлетико» (5:0) и в 2015 году в матче «Тоттенхэм» – «Челси» (5:3).