Скауты «Реала» следили за игрой Джеко в матче Испания – Босния

«Реал» заинтересован в форварде «Ромы» Эдине Джеко. В мадридском клубе рассматривают его в качестве замены Криштиану Роналду, перешедшему в «Ювентус» в летнее трансферное окно.

Скауты «Реала» побывали на товарищеском матче сборной Боснии и Герцеговины с Испанией (0:1). Следующий просмотр пройдет 27 ноября, когда состоится матч группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – «Реал».

Джеко выступает за итальянский клуб с 2015 года. В текущем сезоне 32-летний футболист провел 11 матчей в Серии А, забив в них два гола и отдав столько же результативных передач.