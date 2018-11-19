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    Скауты «Реала» следили за игрой Джеко в матче Испания – Босния

    «Реал» заинтересован в форварде «Ромы» Эдине Джеко. В мадридском клубе рассматривают его в качестве замены Криштиану Роналду, перешедшему в «Ювентус» в летнее трансферное окно.

    Скауты «Реала» побывали на товарищеском матче сборной Боснии и Герцеговины с Испанией (0:1). Следующий просмотр пройдет 27 ноября, когда состоится матч группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – «Реал».

    Джеко выступает за итальянский клуб с 2015 года. В текущем сезоне 32-летний футболист провел 11 матчей в Серии А, забив в них два гола и отдав столько же результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    19.11.2018 06:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +392

      A-Den 19 ноября 2018, 06:12

      Джеко поздно уже брать

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