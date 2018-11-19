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    Радимов: «Аршавину хватит играть»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о решении Андрея Аршавина завершить карьеру футболиста.

    «Аршавин любит правду, поэтому я скажу прямо: ему хватит играть. Опыт и талант этого футболиста, а тем более его умение донести свое мнение до кого-либо, думаю, позволили бы ему стать тренером.

    Другой вопрос захочет ли он этого. Передать опыт Аршавина мальчишкам, конечно, было бы фантастически», – сказал Радимов.

    Каким мы запомним Аршавина

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    19.11.2018 00:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 19 ноября 2018, 10:48

      Возьми его к себе в помощники.Будете юморить на пару в соцсетях и прочем информационном пространстве,с "высот" последнего места в ФНЛ и молодёжки.

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 19 ноября 2018, 01:29

      А вот здесь с владом не согласен...еще год другой может приносить пользу....и даже в рпл лишним бы не был....та же Уфа или урал с шавой в составе....тока приобрели бы

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