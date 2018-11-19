Радимов: «Аршавину хватит играть»

Возьми его к себе в помощники.Будете юморить на пару в соцсетях и прочем информационном пространстве,с "высот" последнего места в ФНЛ и молодёжки.
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о решении Андрея Аршавина завершить карьеру футболиста.
«Аршавин любит правду, поэтому я скажу прямо: ему хватит играть. Опыт и талант этого футболиста, а тем более его умение донести свое мнение до кого-либо, думаю, позволили бы ему стать тренером.
Другой вопрос захочет ли он этого. Передать опыт Аршавина мальчишкам, конечно, было бы фантастически», – сказал Радимов.