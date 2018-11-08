Каким мы запомним Аршавина

Большой российский игрок завершает карьеру.

«Аршавин» уходит из «Кайрата», чтобы остаться в футболе уже в другом качестве. Менять клуб он больше не собирается, но хочет потренироваться с мини-футбольным «Кайратом». Казахстанский клуб уже официально анонсировал, что Аршавин перестанет играть за команду. Получается, что еще один звездный российский футболист завершает игровую карьеру. «Зенит», «Арсенал», сборная России – каждый запомнит какого-то своего Аршавина, а мы попробуем вспомнить главное о нем.

Связки в «Зените»

Аршавин и Кержаков образовали отличный атакующий дуэт «Зенита» начала 2000-х. Пока Кержаков не уехал в «Севилью», они вместе разрывали российский чемпионат. Позже на место Кержакова пришел Погребняк, который тоже отлично сыгрался с Аршавиным. Андрей чаще отдавал передачи, чем забивал, но считался большой звездой в Премьер-лиге. С «Зенитом» он трижды становился чемпионом России, дважды брал серебряные медали, выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок. 6-е место в голосовании на «Золотой мяч» – достижение, которое тоже относится к временам Аршавина в «Зените».

Покер «Ливерпулю»

Аршавин переходил в «Арсенал» за 16,5 миллионов евро. Сам он рассказывал, что вместо этого мог оказаться в «Барселоне», но «Зенит» туда не продал. Игра в «Арсенале» – странное явление для карьеры Аршавина. Там его много критиковали, но все вложения Андрей окупил одной игрой с «Ливерпулем», где оформил покер. Он показывал себя и отличным ассистентом. Например, Аршавин отдал три голевые передачи в матче Лиги чемпионов против АЗ. В «Арсенале» не получилось стать звездой во многом из-за манеры игры Аршавина. Его критиковали за малый объем работы, а Андрей привык включаться только в самые важные моменты матча.

twit text — Arsenal FC (@Arsenal) 21 апреля 2018 г.

Бронза и ожидания

Успех на Евро-2008 – лучшее, что случалось с российской сборной до ЧМ-2018. Там команда взяла бронзовые медали, а Аршавин был одним из ее лучших игроков. Именно после успешной игры в сборной им заинтересовались лучшие клубы Европы. Зато потом был знаменитый диалог Аршавина с болельщиками, когда сборная России провалилась на Евро-2012. «Ваши ожидания – ваши проблемы», – сказал тогда Аршавин. Фраза стала знаменитой и навсегда осталась в характеристике Аршавина. Многие фанаты ему ее так и не простили.

Странное возвращение

Сначала «Арсенал» отдал Аршавина «Зениту» в аренду. Когда в Англии снова не пошло, в Россию Андрея отправили уже на постоянной основе. Назвать это успешным возвращением никак не получается. Аршавин иногда забивал и отдавал передачи, но проводил на поле все меньше игрового времени. В сезоне-2014/15 он играл в «Зените» в среднем по 32 минуты, когда пытался что-то изменить со скамейки. Последовал переход в «Кубань», где все стало еще хуже. Восемь матчей, ноль голов, зарплатные скандалы – так Аршавин завершил пребывание в РПЛ.

«Кайрат» – лучшее время

В Казахстане Андрей Аршавин по-настоящему раскрылся и показал, что даже в возрасте далеко за 30 еще может что-то показывать. Он заключал и выигрывал пари, выигрывал Кубок и Суперкубок Казахстана. Главное, что в «Кайрате» Аршавин действительно был одним из лидеров, а не просто доигрывал за какие-то деньги. Аршавина в Казахстане полюбили, а он ответил на это голами и самоотдачей. В матче с «Иртышом» Андрей прошелся по лежащему сопернику, за что потом получил двухматчевую дисквалификацию. Окончание игровой карьеры немножко подпорчено, но общее впечатление – удивление и радость.

Мы будем еще долго вспоминать Аршавина, а вы?