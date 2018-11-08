Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каким мы запомним Аршавина


    4
    Голосов: 10
    08.11.2018 11:35
    Большой российский игрок завершает карьеру.

    «Аршавин» уходит из «Кайрата», чтобы остаться в футболе уже в другом качестве. Менять клуб он больше не собирается, но хочет потренироваться с мини-футбольным «Кайратом». Казахстанский клуб уже официально анонсировал, что Аршавин перестанет играть за команду. Получается, что еще один звездный российский футболист завершает игровую карьеру. «Зенит», «Арсенал», сборная России – каждый запомнит какого-то своего Аршавина, а мы попробуем вспомнить главное о нем.

    Связки в «Зените»

    Аршавин и Кержаков образовали отличный атакующий дуэт «Зенита» начала 2000-х. Пока Кержаков не уехал в «Севилью», они вместе разрывали российский чемпионат. Позже на место Кержакова пришел Погребняк, который тоже отлично сыгрался с Аршавиным. Андрей чаще отдавал передачи, чем забивал, но считался большой звездой в Премьер-лиге. С «Зенитом» он трижды становился чемпионом России, дважды брал серебряные медали, выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок. 6-е место в голосовании на «Золотой мяч» – достижение, которое тоже относится к временам Аршавина в «Зените».

    Покер «Ливерпулю»

    Аршавин переходил в «Арсенал» за 16,5 миллионов евро. Сам он рассказывал, что вместо этого мог оказаться в «Барселоне», но «Зенит» туда не продал. Игра в «Арсенале» – странное явление для карьеры Аршавина. Там его много критиковали, но все вложения Андрей окупил одной игрой с «Ливерпулем», где оформил покер. Он показывал себя и отличным ассистентом. Например, Аршавин отдал три голевые передачи в матче Лиги чемпионов против АЗ. В «Арсенале» не получилось стать звездой во многом из-за манеры игры Аршавина. Его критиковали за малый объем работы, а Андрей привык включаться только в самые важные моменты матча.

    Бронза и ожидания

    Успех на Евро-2008 – лучшее, что случалось с российской сборной до ЧМ-2018. Там команда взяла бронзовые медали, а Аршавин был одним из ее лучших игроков. Именно после успешной игры в сборной им заинтересовались лучшие клубы Европы. Зато потом был знаменитый диалог Аршавина с болельщиками, когда сборная России провалилась на Евро-2012. «Ваши ожидания – ваши проблемы», – сказал тогда Аршавин. Фраза стала знаменитой и навсегда осталась в характеристике Аршавина. Многие фанаты ему ее так и не простили.

    Странное возвращение

    Сначала «Арсенал» отдал Аршавина «Зениту» в аренду. Когда в Англии снова не пошло, в Россию Андрея отправили уже на постоянной основе. Назвать это успешным возвращением никак не получается. Аршавин иногда забивал и отдавал передачи, но проводил на поле все меньше игрового времени. В сезоне-2014/15 он играл в «Зените» в среднем по 32 минуты, когда пытался что-то изменить со скамейки. Последовал переход в «Кубань», где все стало еще хуже. Восемь матчей, ноль голов, зарплатные скандалы – так Аршавин завершил пребывание в РПЛ.

    «Кайрат» – лучшее время

    В Казахстане Андрей Аршавин по-настоящему раскрылся и показал, что даже в возрасте далеко за 30 еще может что-то показывать. Он заключал и выигрывал пари, выигрывал Кубок и Суперкубок Казахстана. Главное, что в «Кайрате» Аршавин действительно был одним из лидеров, а не просто доигрывал за какие-то деньги. Аршавина в Казахстане полюбили, а он ответил на это голами и самоотдачей. В матче с «Иртышом» Андрей прошелся по лежащему сопернику, за что потом получил двухматчевую дисквалификацию. Окончание игровой карьеры немножко подпорчено, но общее впечатление – удивление и радость.

    Мы будем еще долго вспоминать Аршавина, а вы?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Зенит», Twitter
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
    Рекомендуем
    Комментарии49
    ...
    • ...
      Рейтинг: +205

      СССР 1985 3 июля 2020, 02:54

      Андрей Аршавин - не просто стал звездой Арсенала, он стал звездой АПЛ. "автор" видимо ударился сильно головой. И вернулся Андрей в Россию, после окончания контракта. А мог бы и остаться играть в АПЛ. предложения у него были. И после возвращения играл отлично при Спаллетти, автору не мешало бы хоть немного разбираться в том, о чем он пишет. А при боаше не играли Андрей и Саша, не по-спортивным причинам и об этом все знают, кроме недалеких. Карьера удалась на славу, дай Бог каждому такую!!! И окончание карьеры получилось ярким!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6438

      Ганнибал Лектор 16 декабря 2018, 19:25

      Гениальный футболист! Жаль, что теперь это можно сказать про Аршавина только в прошедшем времени...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Dzecson 23 ноября 2018, 15:07

      Пижон,он и а Африке пижон!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +205

      СССР 1985 > Dzecson 3 июля 2020, 02:48

      К АСА, сие не относится! Андрей - яркая звезда, а все остальное пустые слова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM 10 ноября 2018, 01:37

      Для меня Аршавин как "сверхновая" - ярко вспыхнул и тотчас сгорел

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +205

      СССР 1985 > DimonSPM 3 июля 2020, 02:47

      Ага, на протяжении 18 лет "сгорал", дай Бог всем так гореть!!! Андрей одна из звезд на мировом футбольном небосклоне и это есть главное!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Вар Яг 9 ноября 2018, 22:16

      Хоть и болею за "Спартак", хочу сказать что Вы Андрей были одним из лучших. Именно таких игроков как Шава образца 2008г. сейчас не хватает в моем любимом клубе.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +205

      СССР 1985 > Вар Яг 3 июля 2020, 02:46

      Прекрасно сказано!!! Был и остается им быть, таких как Андрей, не видно даже на горизонте!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1477

      Урия Гип 9 ноября 2018, 21:32

      Великолепным игроком. Лучшим.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11472

      alex1951 9 ноября 2018, 20:49

      Его заслуги никто от него не отнимает.
      Однако ,именно он открыл новую страницу в поведении ,,сытых- мачо,,
      футболеров. Высказываниями,баблом,личной жизнью. Многие этого не приняли.
      Потому как предыдущее поколение себе эти ,,понты,, не позволяло....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +205

      СССР 1985 > alex1951 3 июля 2020, 02:45

      Кто не понял и чего, невежество никогда и ничего не сможет понять, ибо нечем. Предыдущие поколения вытворяли такое, что мама не горюй. Просто не было интернета, а не было коричневой помойки, которая пишет и сочиняет небылицы. Высказывания все по делу, личная жизнь, это личная жизнь. Тем более что ее афишировали те, кому нужен был дешевый пиар, деньги - так АСА их ЗАРАБОТАЛ, начиная с семи лет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 ноября 2018, 20:14

      из всего выросшего в нашем футболе в постсоветское время это один из самых талантливых футболистов наших, это надо признать.
      но лень и деньги испортили его.. как и многих из этого поколения.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +205

      СССР 1985 > mihail200606 3 июля 2020, 02:40

      Бред, может кого испортило что-то, но к АСА сие не имеет никакого отношения. Андрей Аршавин - это мировой бренд, звезда яркая и запоминающаяся!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Гатчина 9 ноября 2018, 17:30

      молодец Андрюшка...я кота в честь него назвал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      vlad10180v 9 ноября 2018, 17:27

      бабло тебя сгубило

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +205

      СССР 1985 > vlad10180v 3 июля 2020, 02:42

      Это тебя дурость твоя сгубила и ущербность. А у АСА - все прекрасно, деньги, мировое признание, самодостаточность, слава и так далее...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11